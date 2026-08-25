Seriguela: pequena no tamanho, rica em sabor, nutrientes e versatilidade

A serigueleira (Spondias purpurea) é originária das regiões tropicais das Américas, especialmente da América Central e do México. A espécie já era cultivada e consumida por povos dessas regiões antes da chegada dos europeus. Com o tempo, seu cultivo se espalhou para outras áreas de clima tropical.
No Brasil, a seriguela encontrou condições favoráveis principalmente nas regiões Nordeste e parte do Sudeste e Centro-Oeste. A árvore adapta-se bem a locais quentes e pode suportar períodos de pouca chuva. A fruta é comum em quintais, feiras livres e mercados durante sua época de produção.
Fonte de vitamina C – Entre os nutrientes encontrados na seriguela está a vitamina C, importante para o funcionamento do sistema imunológico e para a formação de colágeno. A fruta também fornece compostos antioxidantes, que ajudam a proteger as células contra a ação dos radicais livres. Seu valor nutricional torna o consumo uma boa opção dentro de uma alimentação variada.
A seriguela também contém minerais como potássio, cálcio e fósforo, embora as quantidades possam variar conforme a fruta e o estágio de maturação. Além disso, fornece fibras alimentares, importantes para o funcionamento intestinal. Como outras frutas, também contribui para a ingestão de água e carboidratos.
Uma das formas mais tradicionais de aproveitar a seriguela é fresca, retirando a polpa ao redor do caroço. Quando madura, apresenta textura macia e sabor intenso, dispensando qualquer preparo. Por isso, costuma ser consumida como lanche ou sobremesa em regiões onde a fruta é abundante.
Além do consumo ao natural, a seriguela pode ser utilizada no preparo de sucos, vitaminas, geleias, doces, sorvetes e picolés. Sua combinação de doçura e acidez também permite criar caldas e molhos para diferentes pratos. A polpa pode ainda ser congelada para utilização fora do período da safra.
Em áreas produtoras, a seriguela tem importância que vai além da alimentação, movimentando feiras, pequenos produtores e a produção artesanal de derivados. A comercialização da fruta fresca e de suas polpas ajuda a valorizar espécies tropicais adaptadas ao clima brasileiro. Assim, ela reúne importância alimentar, cultural e econômica.