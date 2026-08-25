Seriguela: pequena no tamanho, rica em sabor, nutrientes e versatilidade

Fonte de vitamina C – Entre os nutrientes encontrados na seriguela está a vitamina C, importante para o funcionamento do sistema imunológico e para a formação de colágeno. A fruta também fornece compostos antioxidantes, que ajudam a proteger as células contra a ação dos radicais livres. Seu valor nutricional torna o consumo uma boa opção dentro de uma alimentação variada.