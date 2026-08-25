Entretenimento Feito histórico: autora de novelas alcançou os impressionantes 100% de audiência na TV O dia 25 de abril de 2026 marcou 101 anos de nascimento de uma das autoras de novela mais renomadas da história da TV brasileira: Janete Clair. A escritora e roteirista faleceu precocemente em 16 de novembro de 1983, aos 58 anos, vítima de um câncer no intestino. Por Flipar

Divulgação