Galeria Muito além do sono: entenda o que o bocejo pode revelar sobre o organismo Bocejar é um ato involuntário comum a todas as pessoas e também observado em muitos animais. O comportamento começa ainda na vida fetal e acompanha o ser humano ao longo de toda a vida. Apesar de tão corriqueiro, o bocejo ainda desperta a curiosidade da ciência, que investiga suas causas e possíveis funções no organismo. Por Flipar