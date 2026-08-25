Entretenimento De Marilyn Monroe a outros ícones: personalidades que já ganharam Barbies especiais Em 2026, ano que marca o centenário de nascimento de Marilyn Monroe, a atriz continua sendo celebrada como um dos grandes ícones da cultura pop. Para homenageá-la, a Mattel lançou uma Barbie Signature inspirada no famoso vestido rosa usado pela estrela em Os Homens Preferem as Loiras (1953). A novidade reforça uma relação que vem de décadas, já que Marilyn inspirou outras versões da Barbie ao longo dos anos. Por Flipar

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