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De Marilyn Monroe a outros ícones: personalidades que já ganharam Barbies especiais

Em 2026, ano que marca o centenário de nascimento de Marilyn Monroe, a atriz continua sendo celebrada como um dos grandes ícones da cultura pop. Para homenageá-la, a Mattel lançou uma Barbie Signature inspirada no famoso vestido rosa usado pela estrela em Os Homens Preferem as Loiras (1953). A novidade reforça uma relação que vem de décadas, já que Marilyn inspirou outras versões da Barbie ao longo dos anos.

Por Flipar
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Além de Marilyn Monroe, diversas personalidades do cinema, da música, da moda, dos esportes e de outras áreas já foram homenageadas com Barbies especiais. Ao longo dos anos, a Mattel criou bonecas inspiradas em figuras famosas, muitas delas reproduzindo roupas, penteados e elementos marcantes de suas trajetórias.

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Lucille Ball – A estrela da série I Love Lucy foi homenageada em 2021 pela Barbie Tribute Collection. A boneca traz um figurino inspirado no estilo da atriz nos anos 1950 e acompanha uma miniatura de roteiro. Lucille foi uma das grandes pioneiras da televisão americana.

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Vera Wang – A famosa estilista americana ganhou sua própria Barbie em 2022, também pela Tribute Collection. A boneca usa um sofisticado conjunto preto inspirado em uma criação apresentada por Vera em sua coleção de 2017. A homenagem destaca sua influência no mundo da moda.

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Celia Cruz – Conhecida como a “Rainha da Salsa”, a cantora cubana foi homenageada pela coleção Barbie Inspiring Women. A boneca aparece com um exuberante vestido vermelho inspirado nos figurinos que marcaram a carreira da artista. Celia se tornou um dos grandes nomes da música latina

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Maya Angelou – A escritora e poeta americana ganhou uma Barbie da coleção Inspiring Women em 2021. A boneca segura uma miniatura de sua autobiografia I Know Why the Caged Bird Sings e usa um vestido estampado. A homenagem celebra sua contribuição para a literatura e os direitos civis.

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Laverne Cox – A atriz e produtora americana recebeu uma Barbie Tribute Collection em 2022. Criada em colaboração com a própria artista, a boneca usa vestido de tule vermelho sobre uma peça metálica prateada. A homenagem reconheceu sua influência na cultura e no entretenimento.

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Sally Ride – A astronauta, primeira mulher americana a viajar ao espaço, ganhou uma Barbie da coleção Inspiring Women em 2019. A boneca reproduz seu traje azul da NASA e acompanha capacete inspirado no equipamento dos astronautas. Ride entrou para a história ao viajar a bordo do ônibus espacial Challenger em 1983.

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