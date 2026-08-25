Economia Silicone: resistência e versatilidade explicam seus inúmeros usos no dia a dia O silicone é um material sintético conhecido pela versatilidade e presente em diferentes setores da indústria e em inúmeros produtos do cotidiano. Formado principalmente por silício e oxigênio, além de outros elementos químicos, destaca-se pela flexibilidade, resistência e durabilidade. Outra característica importante é a capacidade de suportar uma ampla faixa de temperaturas sem perder suas propriedades. Por Flipar

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