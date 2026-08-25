Silicone: resistência e versatilidade explicam seus inúmeros usos no dia a dia

Na indústria da construção civil, o silicone é comumente utilizado como selante e adesivo devido à sua excelente capacidade de vedação para impedir infiltrações de água e ar, além de proteger contra raios UV.
Também é comum em utensílios domésticos, como formas culinárias, espátulas e recipientes resistentes ao calor, aproveitando os benefícios de sua flexibilidade e antiaderência.
Na medicina, por exemplo, o silicone é empregado na fabricação de próteses mamárias, implantes faciais e dispositivos médicos diversos. Na indústria automotiva, o material é utilizado em mangueiras, juntas e componentes que exigem alta resistência térmica.
No setor eletrônico, o silicone funciona como isolante elétrico e protetor contra umidade. Além disso, o material está presente em cosméticos, como cremes, shampoos e maquiagens, ajudando a melhorar a textura e a espalhabilidade dos produtos.
Apesar de seguro em muitas aplicações, o uso do silicone deve sempre seguir normas técnicas específicas, principalmente na área médica. Sua versatilidade faz com que seja considerado um dos polímeros sintéticos mais úteis da atualidade.