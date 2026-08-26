Filmes e Séries

Olivia Rodrigo lança música inspirada em Serena Joy, de “O Conto da Aia”

Olivia Rodrigo lançou a música 'Serena Joy', inspirada na personagem de mesmo nome de 'O Conto da Aia'. A faixa chegou ao público em 21 de agosto de 2026, em formato de CD, com apenas 500 cópias disponíveis na Analog Music Shop, em Tustin, na Califórnia. Todas as unidades se esgotaram em poucas horas.

Por Flipar
Reprodução / Instagram

Três dias depois, no dia 24 de agosto de 2026, 'Serena Joy' chegou às plataformas digitais. O lançamento ocorreu um pouco antes do festival Daisy Chain Fields, organizado pela própria Rodrigo e marcado para 29 de agosto de 2026, no Great Park, em Irvine, Califórnia, onde ela cantará a canção ao vivo pela primeira vez.

Divulgação

O evento conta com um line-up formado majoritariamente por mulheres, como Chappell Roan, Doechii, Stevie Nicks e destina 100% dos lucros líquidos a organizações voltadas para os direitos de mulheres e meninas. Inclusive, parte da renda obtida com 'Serena Joy' também será destinada ao fundo do festival.

Reprodução / Instagram

Rodrigo compôs a música em parceria com Dan Nigro, produtor e colaborador de longa data da cantora, durante as sessões de gravação do álbum 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love'. A faixa chegou a ser considerada para o disco, na décima segunda posição, mas acabou retirada por não se encaixar na narrativa cronológica sobre um relacionamento, que estrutura o álbum.

Wikimedia Commons / Raph_PH

Com 'Serena Joy', Rodrigo aborda temas como cumplicidade política, opressão e as consequências do silêncio diante de ameaças aos direitos de outras pessoas. A música tem como referência a personagem central de 'O Conto da Aia', romance distópico publicado por Margaret Atwood em 1985 e adaptado para uma série de televisão.

Divulgação

Na série, Serena Joy foi interpretada pela atriz australiana Yvonne Strahovski, que recebeu duas indicações ao Emmy por sua atuação. Na trama, a personagem é uma ex-personalidade da mídia religiosa, conservadora e casada com um alto funcionário do regime.

Divulgação

A história de 'O Conto da Aia' se passa em Gilead, país fictício que substituiu os Estados Unidos após um golpe que instaurou uma ditadura teocrática e militar. Serena Joy defendeu publicamente a criação de um sistema patriarcal rígido antes de se tornar vítima das próprias regras que ajudou a estabelecer.

Divulgação

Olivia Rodrigo é cantora, compositora e atriz norte-americana, nascida em 20 de fevereiro de 2003, na Califórnia. Ela ficou conhecida, primeiro, como atriz com a série 'High School Musical: O Musical: A Série', antes de se tornar uma das maiores estrelas do pop com o single 'Drivers License', lançado em 2021. A partir daí, consolidou a carreira musical com os álbuns 'Sour' e 'Guts', vencedores de prêmios Grammy.

Reprodução Youtube

Veja Mais