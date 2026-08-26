Olivia Rodrigo lança música inspirada em Serena Joy, de “O Conto da Aia”

Três dias depois, no dia 24 de agosto de 2026, 'Serena Joy' chegou às plataformas digitais. O lançamento ocorreu um pouco antes do festival Daisy Chain Fields, organizado pela própria Rodrigo e marcado para 29 de agosto de 2026, no Great Park, em Irvine, Califórnia, onde ela cantará a canção ao vivo pela primeira vez.
O evento conta com um line-up formado majoritariamente por mulheres, como Chappell Roan, Doechii, Stevie Nicks e destina 100% dos lucros líquidos a organizações voltadas para os direitos de mulheres e meninas. Inclusive, parte da renda obtida com 'Serena Joy' também será destinada ao fundo do festival.
Rodrigo compôs a música em parceria com Dan Nigro, produtor e colaborador de longa data da cantora, durante as sessões de gravação do álbum 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love'. A faixa chegou a ser considerada para o disco, na décima segunda posição, mas acabou retirada por não se encaixar na narrativa cronológica sobre um relacionamento, que estrutura o álbum.
Com 'Serena Joy', Rodrigo aborda temas como cumplicidade política, opressão e as consequências do silêncio diante de ameaças aos direitos de outras pessoas. A música tem como referência a personagem central de 'O Conto da Aia', romance distópico publicado por Margaret Atwood em 1985 e adaptado para uma série de televisão.
Na série, Serena Joy foi interpretada pela atriz australiana Yvonne Strahovski, que recebeu duas indicações ao Emmy por sua atuação. Na trama, a personagem é uma ex-personalidade da mídia religiosa, conservadora e casada com um alto funcionário do regime.
A história de 'O Conto da Aia' se passa em Gilead, país fictício que substituiu os Estados Unidos após um golpe que instaurou uma ditadura teocrática e militar. Serena Joy defendeu publicamente a criação de um sistema patriarcal rígido antes de se tornar vítima das próprias regras que ajudou a estabelecer.
Olivia Rodrigo é cantora, compositora e atriz norte-americana, nascida em 20 de fevereiro de 2003, na Califórnia. Ela ficou conhecida, primeiro, como atriz com a série 'High School Musical: O Musical: A Série', antes de se tornar uma das maiores estrelas do pop com o single 'Drivers License', lançado em 2021. A partir daí, consolidou a carreira musical com os álbuns 'Sour' e 'Guts', vencedores de prêmios Grammy.