Filmes e Séries Olivia Rodrigo lança música inspirada em Serena Joy, de “O Conto da Aia” Olivia Rodrigo lançou a música 'Serena Joy', inspirada na personagem de mesmo nome de 'O Conto da Aia'. A faixa chegou ao público em 21 de agosto de 2026, em formato de CD, com apenas 500 cópias disponíveis na Analog Music Shop, em Tustin, na Califórnia. Todas as unidades se esgotaram em poucas horas. Por Flipar

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