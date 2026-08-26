‘Titanic Experience’ reúne história e tecnologia em exposição imersiva no Rio de Janeiro

Com mais de mil metros quadrados, a exposição reúne oito salas temáticas, com réplicas de itens e ambientes inspirados no transatlântico que naufragou em 1912. Entre os destaques estão a reprodução da proa em tamanho real, a escadaria principal, a Sala Marconi - onde se concentrava a comunicação com terra e outras embarcações -, quartos da terceira classe e uma maquete de 2,70 metros. A mostra, que também esteve em São Paulo, é realizada em parceria com a Sociedade Histórica Brasileira do Titani