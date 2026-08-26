Olhares únicos: famosos que têm heterocromia nos olhos

A heterocromia também pode ocorrer em animais, sendo observada em espécies como gatos, cães e cavalos. Nesses casos, os olhos podem apresentar cores diferentes ou variações de tonalidade em uma mesma íris. Em algumas raças, essa característica tem origem genética.
A heterocromia pode ocorrer de duas formas principais: a heterocromia completa, quando cada olho tem uma cor diferente - por exemplo, um azul e outro castanho - e a heterocromia parcial, quando um mesmo olho tem duas cores distintas, como uma mancha de outra cor dentro da íris.
A heterocromia pode ser congênita, presente desde o nascimento, ou adquirida, em decorrência de traumas, doenças ou certos medicamentos. Em muitos casos, especialmente nos congênitos, não afeta a visão. Algumas pessoas famosas apresentam essa característica. Confira!
Alice Eve – A atriz britânica, conhecida por filmes como “Além da Escuridão – Star Trek”, tem heterocromia completa. Um de seus olhos é azul, enquanto o outro apresenta tonalidade verde, característica que pode ser observada em diversas aparições da artista.
Dominic Sherwood – O ator inglês, conhecido pela série “Shadowhunters”, tem heterocromia setorial. Um de seus olhos é azul, enquanto o outro apresenta uma área castanha, criando uma combinação de duas cores na mesma íris.
Benedict Cumberbatch – O ator britânico, conhecido por filmes como “O Jogo da Imitação” e “Álbum de Família”, apresenta heterocromia setorial. Seus olhos têm uma combinação de tons azulados e esverdeados, com variações de cor em partes da íris.
Demi Moore – Vencedora do Globo de Ouro por “A Substância”, a atriz apresenta heterocromia completa. A diferença é relativamente discreta: um de seus olhos tem tonalidade verde, enquanto o outro é castanho.
Henry Cavill – Famoso por interpretar o Superman no cinema, o ator britânico apresenta heterocromia setorial. Seu olho esquerdo é predominantemente azul, mas possui uma área castanha na parte superior da íris, enquanto o direito é inteiramente azul.
Jane Seymour – A veterana atriz britânica apresenta heterocromia, característica bastante perceptível em seu olhar. Ela tem um olho predominantemente verde e o outro castanho, diferença de coloração presente desde o nascimento.
Kate Bosworth – A atriz americana apresenta heterocromia setorial, uma de suas características mais marcantes. Seu olho esquerdo é azul, enquanto o direito tem uma área castanha em meio à íris predominantemente azul, criando um contraste bastante perceptível.
Olivia Wilde – A atriz e diretora americana, de ascendência irlandesa, é frequentemente descrita como tendo heterocromia central. Seus olhos apresentam diferentes tonalidades, com uma região esverdeada próxima à pupila e tons azulados ou acinzentados na parte externa da íris.
Simon Pegg – Conhecido pela franquia “Missão: Impossível”, o ator britânico tem heterocromia setorial. Seus olhos são azul-acinzentados, mas o direito apresenta uma pequena área castanha, característica que ele próprio já comentou publicamente.
Mila Kunis – A atriz teve heterocromia adquirida em decorrência de uma irite crônica, inflamação que também provocou catarata e comprometeu a visão de um dos olhos. Após passar por uma cirurgia, recuperou a visão e afirmou que seus olhos voltaram a ter a mesma cor.
David Bowie – O ícone da música, morto em 2016, era frequentemente citado como exemplo de heterocromia, mas não tinha a condição. A aparência diferente dos olhos era provocada por anisocoria: após uma lesão, sua pupila esquerda ficou permanentemente dilatada, dando a impressão de cores distintas.