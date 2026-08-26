Celebridades e TV Olhares únicos: famosos que têm heterocromia nos olhos A heterocromia é uma condição caracterizada pela diferença de coloração entre as íris dos olhos. Ela pode fazer com que cada olho tenha uma cor diferente ou provocar variações de tonalidade em uma mesma íris. Pode ser congênita ou surgir ao longo da vida. Por Flipar

Xavier Nájera/Wikimédia Commons