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Olhares únicos: famosos que têm heterocromia nos olhos

A heterocromia é uma condição caracterizada pela diferença de coloração entre as íris dos olhos. Ela pode fazer com que cada olho tenha uma cor diferente ou provocar variações de tonalidade em uma mesma íris. Pode ser congênita ou surgir ao longo da vida.

Por Flipar
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A heterocromia também pode ocorrer em animais, sendo observada em espécies como gatos, cães e cavalos. Nesses casos, os olhos podem apresentar cores diferentes ou variações de tonalidade em uma mesma íris. Em algumas raças, essa característica tem origem genética.

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A heterocromia pode ocorrer de duas formas principais: a heterocromia completa, quando cada olho tem uma cor diferente - por exemplo, um azul e outro castanho - e a heterocromia parcial, quando um mesmo olho tem duas cores distintas, como uma mancha de outra cor dentro da íris.

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A heterocromia pode ser congênita, presente desde o nascimento, ou adquirida, em decorrência de traumas, doenças ou certos medicamentos. Em muitos casos, especialmente nos congênitos, não afeta a visão. Algumas pessoas famosas apresentam essa característica. Confira!

Rodrigo Medeiros/Wikimédia Commons

Alice Eve – A atriz britânica, conhecida por filmes como “Além da Escuridão – Star Trek”, tem heterocromia completa. Um de seus olhos é azul, enquanto o outro apresenta tonalidade verde, característica que pode ser observada em diversas aparições da artista.

Reprodução do Instagram @_heterocromia

Dominic Sherwood – O ator inglês, conhecido pela série “Shadowhunters”, tem heterocromia setorial. Um de seus olhos é azul, enquanto o outro apresenta uma área castanha, criando uma combinação de duas cores na mesma íris.

Reprodução do Instagram @_heterocromia

Benedict Cumberbatch – O ator britânico, conhecido por filmes como “O Jogo da Imitação” e “Álbum de Família”, apresenta heterocromia setorial. Seus olhos têm uma combinação de tons azulados e esverdeados, com variações de cor em partes da íris.

Reprodução do Instagram @wlcumberbatch

Demi Moore – Vencedora do Globo de Ouro por “A Substância”, a atriz apresenta heterocromia completa. A diferença é relativamente discreta: um de seus olhos tem tonalidade verde, enquanto o outro é castanho.

Reprodução do Instagram @demimoore

Henry Cavill – Famoso por interpretar o Superman no cinema, o ator britânico apresenta heterocromia setorial. Seu olho esquerdo é predominantemente azul, mas possui uma área castanha na parte superior da íris, enquanto o direito é inteiramente azul.

Reprodução do Instagram @_heterocromia

Jane Seymour – A veterana atriz britânica apresenta heterocromia, característica bastante perceptível em seu olhar. Ela tem um olho predominantemente verde e o outro castanho, diferença de coloração presente desde o nascimento.

Reprodução do Instagram @janeseymour

Kate Bosworth – A atriz americana apresenta heterocromia setorial, uma de suas características mais marcantes. Seu olho esquerdo é azul, enquanto o direito tem uma área castanha em meio à íris predominantemente azul, criando um contraste bastante perceptível.

Reprodução do Instagram @katebosworth

Olivia Wilde – A atriz e diretora americana, de ascendência irlandesa, é frequentemente descrita como tendo heterocromia central. Seus olhos apresentam diferentes tonalidades, com uma região esverdeada próxima à pupila e tons azulados ou acinzentados na parte externa da íris.

Reprodução do Instagram @oliviawilde

Simon Pegg – Conhecido pela franquia “Missão: Impossível”, o ator britânico tem heterocromia setorial. Seus olhos são azul-acinzentados, mas o direito apresenta uma pequena área castanha, característica que ele próprio já comentou publicamente.

Gage Skidmore/Wikimédia Commons

Mila Kunis – A atriz teve heterocromia adquirida em decorrência de uma irite crônica, inflamação que também provocou catarata e comprometeu a visão de um dos olhos. Após passar por uma cirurgia, recuperou a visão e afirmou que seus olhos voltaram a ter a mesma cor.

Reprodução do Instagram @milalkunis

David Bowie – O ícone da música, morto em 2016, era frequentemente citado como exemplo de heterocromia, mas não tinha a condição. A aparência diferente dos olhos era provocada por anisocoria: após uma lesão, sua pupila esquerda ficou permanentemente dilatada, dando a impressão de cores distintas.

Reprodução do Instagram @davidbowie

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