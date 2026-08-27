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Cópia de Por que os gatos de Van, na Turquia, têm um olho de cada cor

A cidade de Van, na Turquia, tornou-se conhecida por seus gatos de pelagem predominantemente branca e olhos expressivos. Muitos apresentam um olho azul e outro âmbar, característica que ajudou a transformá-los em símbolos locais.

Por Flipar
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A característica é chamada de heterocromia e está relacionada à quantidade e à distribuição de melanina nas íris. Diferenças na pigmentação podem fazer com que cada olho apresente uma tonalidade distinta.

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Apesar da fama, a heterocromia não aparece em todos os gatos de Van. Alguns possuem os dois olhos azuis, outros apresentam ambos em tons de âmbar, além daqueles que exibem uma cor em cada olho.

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Os gatos associados à região de Van ganharam fama por demonstrarem maior afinidade com a água do que normalmente se espera dos felinos. Essa peculiaridade rendeu a eles até a reputação de “gatos nadadores”.

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Van fica no leste da Turquia, próxima ao Lago Van, o maior do país. Cercada por montanhas, a região reúne paisagens marcantes, sítios históricos e tradições que atravessaram séculos.

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A Fortaleza de Van ergue-se sobre uma formação rochosa próxima à cidade e guarda vestígios do antigo reino de Urartu. A construção original remonta aproximadamente aos séculos 9º e 8º a.C.

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No Lago Van fica a Ilha de Akdamar, onde se encontra a Igreja da Santa Cruz, construída no início do século 10. O templo armênio chama atenção especialmente pelos relevos esculpidos em suas paredes externas.

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Van também é famosa pelo Van kahvalt?s?, um farto café da manhã composto por queijos, pães, mel, ovos e outras especialidades regionais. A tradição é um dos elementos mais conhecidos da gastronomia local.

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O folclore musical de Van é rico em canções tradicionais que narram histórias de amor, guerra e cotidiano, acompanhadas por instrumentos típicos como o saz. Festivais celebram essa herança, mantendo viva a chama musical e fortalecendo vínculos comunitários. A música é vista como elo entre gerações e culturas, transmitindo valores e emoções.

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A pecuária é atividade fundamental para a economia de Van, sustentando famílias e tradições que se refletem na culinária e no artesanato. Ovelhas e cabras fornecem leite, carne e lã, integrando-se ao cotidiano da população. Essa prática, portanto, fortalece a produção de alimentos típicos como o queijo regional.

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