Animais Cópia de Por que os gatos de Van, na Turquia, têm um olho de cada cor A cidade de Van, na Turquia, tornou-se conhecida por seus gatos de pelagem predominantemente branca e olhos expressivos. Muitos apresentam um olho azul e outro âmbar, característica que ajudou a transformá-los em símbolos locais. Por Flipar

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