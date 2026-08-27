Estilo de Vida Pangolim: conheça o mamífero de escamas ameaçado pelo tráfico ilegal Entre florestas e savanas da Ásia e da África, um pequeno mamífero vive de forma tão discreta que muitos nem sequer sabem de sua existência. Com o corpo coberto por escamas e hábitos predominantemente noturnos, o pangolim tem uma aparência tão peculiar que parece uma criatura saída de um conto fantástico. Por Flipar

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