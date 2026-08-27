Carro atola no ‘Vale da Morte’, nos Estados Unidos, e turista morre sob calor de quase 47 °C ao tentar conseguir ajuda

O homem estava acompanhado de outra pessoa durante o incidente e os dois decidiram seguir a pé pelas planícies de sal em direção à Badwater Road, uma estrada pavimentada da região. Após percorrer aproximadamente 2,1 quilômetros sob o calor extremo, Formosa afirmou que não tinha condições de continuar e permaneceu no local.
O acompanhante seguiu sozinho e conseguiu alcançar a rodovia por volta das 14h. Em seguida, pediu ajuda a um motorista que passava pela área e acionou as equipes de emergência. Guardas do parque iniciaram as buscas com o apoio de um helicóptero da Patrulha Rodoviária da Califórnia. O corpo do francês foi localizado a cerca de 2,4 quilômetros da Badwater Road.
O resultado foi um vale seco, cercado por grandes altitudes e com apenas cerca de 48 milímetros de chuva por ano. Ali fica localizada a Bacia de Badwater, situada 86 metros abaixo do nível do mar e considerada o ponto mais baixo dos Estados Unidos. A pouca distância, o Pico Telescope alcança 3.369 metros de altitude e reforça o contraste do relevo.
A beleza do parque, porém, convive com riscos reais, já que acidentes, calor extremo e problemas nas estradas causam, em média, quatro mortes anuais. Como o atendimento pode demorar e o sinal de celular é limitado, visitantes devem manter o veículo em boas condições e levar água e alimentos suficientes.
Entre as atrações estão as extensas salinas de Badwater, as Dunas de Mesquite Flat e antigas cidades abandonadas, como Ballarat e Leadfield, ligadas ao ciclo de exploração mineral. Aberto 24 horas por dia durante todo o ano, o parque também exige atenção no planejamento da viagem, pois o GPS pode estar com as informações desatualizadas.
Por isso, a administração recomenda o uso de mapas físicos ou recursos offline para circular com mais segurança por uma das regiões mais impressionantes e inóspitas dos Estados Unidos. O Serviço Nacional de Parques norte-americano indica o uso de telefones ou sinalizadores via satélite e a preferência por estradas pavimentadas durante passeios pela região.