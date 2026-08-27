Carro atola no ‘Vale da Morte’, nos Estados Unidos, e turista morre sob calor de quase 47 °C ao tentar conseguir ajuda

O resultado foi um vale seco, cercado por grandes altitudes e com apenas cerca de 48 milímetros de chuva por ano. Ali fica localizada a Bacia de Badwater, situada 86 metros abaixo do nível do mar e considerada o ponto mais baixo dos Estados Unidos. A pouca distância, o Pico Telescope alcança 3.369 metros de altitude e reforça o contraste do relevo.