Paula Fernandes transforma fazenda em refúgio para animais e preservação ambiental

O portal UOL confirmou que a cantora vetou por completo a criação de gado no imóvel. De acordo com as informações divulgadas, a cantora preferiu priorizar a conservação da mata nativa e a criação de um espaço reservado para receber bichos de estimação e animais resgatados.
A propriedade também recebe cachorros resgatados e diferentes espécies de aves, que se movimentam livremente pela área verde sem qualquer tipo de cerceamento ou confinamento. Essa característica distingue claramente o terreno das fazendas voltadas à pecuária tradicional, tão comuns na paisagem rural de Minas Gerais.
Um haras com baias modernas e pastagens bem estruturadas ocupa parte da fazenda, dedicado aos cavalos que fazem parte do cotidiano da artista desde os primeiros anos de vida. Uma equipe de veterinários e tratadores acompanha de perto a saúde e o bem-estar dos animais para garantir um cuidado constante e especializado.
A construção principal segue um estilo rústico, alinhado à paisagem natural do entorno da propriedade. Varandas amplas, espaço gourmet equipado com fogão a lenha, piscina e açudes compõem a estrutura destinada ao lazer, ao descanso e à contemplação da natureza pela artista e seus convidados.
A fazenda funciona como ponto de encontro entre a cantora e seus familiares e, por ser mais isolada, garante um descanso à cantora da agenda de shows e da exposição pública. Além de garantir o contato constante com o ambiente rural, que remete diretamente à infância de Paula em Minas Gerais.
Natural de Sete Lagoas, em Minas Gerais, Paula Fernandes ficou famosa no final dos anos 2000, principalmente com o sucesso da música 'Pássaro de Fogo', lançada em 2009. A partir daí, ela se consolidou como uma das principais vozes femininas do sertanejo no Brasil Paula, inclusive, venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja algumas vezes.
A cantora também costuma lançar músicas em parceria com artistas internacionais, como 'Long Live', com Taylor Swift. Além disso, sua versão de 'Shallow', de Lady Gaga, intitulada 'Juntos e Shallow Now' e gravada com Luan Santana, gerou grande repercussão, uma onda de memes e marcou o fim da colaboração entre os dois. Na época, Luan faria uma apresentação ao vivo com Paula, mas desistiu de participar após a repercussão negativa da música.