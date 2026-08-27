Paula Fernandes transforma fazenda em refúgio para animais e preservação ambiental

A cantora também costuma lançar músicas em parceria com artistas internacionais, como 'Long Live', com Taylor Swift. Além disso, sua versão de 'Shallow', de Lady Gaga, intitulada 'Juntos e Shallow Now' e gravada com Luan Santana, gerou grande repercussão, uma onda de memes e marcou o fim da colaboração entre os dois. Na época, Luan faria uma apresentação ao vivo com Paula, mas desistiu de participar após a repercussão negativa da música.