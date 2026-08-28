Galeria Tempestade solar coloca Terra em alerta e pode provocar auroras boreais Uma erupção solar registrada em 25 de agosto de 2026 deu início a uma tempestade solar que colocou a Terra em estado de alerta. A explosão, classificada como M6.9, lançou uma grande quantidade de partículas em direção ao planeta e, por isso, a agência norte-americana responsável pelo monitoramento do clima espacial, a NOAA, emitiu alertas de tempestade geomagnética para os dias 27 e 28 de agosto. Por Flipar

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