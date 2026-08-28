Tempestade solar coloca Terra em alerta e pode provocar auroras boreais

Mas afinal, o que é uma tempestade solar? De forma simples, é uma explosão repentina de energia e partículas que o Sol lança para o espaço. Quando essa energia é lançada na direção da Terra, ela colide com o campo magnético do planeta e causa uma perturbação chamada tempestade geomagnética.
Esse fenômeno acontece por causa do próprio magnetismo do Sol. Como a estrela gira de forma irregular, com o equador rodando mais rápido que os polos, suas linhas de campo magnético acabam se torcendo e se esticando. Quando essa tensão fica grande demais, as linhas se rompem e liberam uma quantidade enorme de energia.
Essa liberação de energia pode gerar diferentes efeitos no espaço. Entre eles estão as erupções solares, que são flashes intensos de luz e radiação, as tempestades de radiação, formadas por partículas disparadas em alta velocidade, e as ejeções de massa coronal, nuvens gigantes de gás e campos magnéticos lançadas ao espaço.
Na Terra, o efeito mais visível dessas tempestades são justamente as auroras boreais e austrais, formadas quando as partículas solares entram na atmosfera e reagem com os gases presentes nela. Durante tempestades mais intensas, essas auroras podem aparecer em regiões mais afastadas dos polos do que o habitual.
Esse fenômeno também pode causar oscilações em sistemas tecnológicos. Redes elétricas, principalmente em regiões de altas latitudes, podem registrar flutuações e problemas de tensão. Satélites em órbita baixa também podem sofrer aumento do arrasto atmosférico, enquanto sistemas de comunicação por rádio podem apresentar instabilidades.
Essas erupções solares são divididas em classes de acordo com sua força. A classe X é a mais forte e pode até afetar satélites, a classe M tem tamanho médio e provoca pequenas interrupções de rádio, enquanto as classes C, B e A representam explosões cada vez mais fracas, com pouco ou nenhum efeito percebido na Terra.
Apesar dos possíveis efeitos em equipamentos e sistemas de comunicação, as pessoas na superfície da Terra não correm risco físico. A atmosfera e o campo magnético do planeta funcionam como uma proteção natural contra a radiação mais perigosa vinda do Sol. A radiação solar representa uma preocupação maior para astronautas e para equipamentos espaciais, que estão mais expostos aos efeitos dessas partículas.