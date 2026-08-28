Projeto financiado pela NASA transforma plástico descartado em biscoitos comestíveis

Além de oferecer uma alternativa para o aproveitamento de lixo, a proposta poderá ajudar no abastecimento de regiões atingidas por desastres e, futuramente, de missões espaciais. Para criar os ingredientes, os cientistas utilizaram plástico PET, presente em embalagens como garrafas de água e refrigerante, além de folhas, talos de milho e outros resíduos de biomassa.