Casal terá de pagar R$ 3,2 milhões a Danilo Gentili e Diogo Portugal por golpe nos EUA

Segundo o processo, Gentili investiu US$ 344,7 mil no empreendimento, enquanto Portugal aplicou US$ 176 mil. Os humoristas passaram a desconfiar da destinação dos recursos depois de perceberem que o projeto avançava pouco, apesar do dinheiro já utilizado. Em uma viagem a Orlando, eles teriam constatado desvios de valores destinados ao negócio e alegaram que obras de outro imóvel foram apresentadas como instalações do clube. O casal acabou condenado pela Justiça dos Estados Unidos por fraude e ap