Casal terá de pagar R$ 3,2 milhões a Danilo Gentili e Diogo Portugal por golpe nos EUA

Segundo o processo, Gentili investiu US$ 344,7 mil no empreendimento, enquanto Portugal aplicou US$ 176 mil. Os humoristas passaram a desconfiar da destinação dos recursos depois de perceberem que o projeto avançava pouco, apesar do dinheiro já utilizado. Em uma viagem a Orlando, eles teriam constatado desvios de valores destinados ao negócio e alegaram que obras de outro imóvel foram apresentadas como instalações do clube. O casal acabou condenado pela Justiça dos Estados Unidos por fraude e ap
Pela decisão que determinou o cumprimento da sentença no Brasil, Gentili deverá receber US$ 420.048,28, cerca de R$ 2,16 milhões, enquanto Portugal tem direito a US$ 215.291,78, aproximadamente R$ 1,1 milhão. Os valores ainda estão sujeitos a juros previstos pela legislação da Flórida, e cálculos do processo indicam que a dívida pode superar R$ 4,3 milhões. Os réus têm 15 dias para efetuar o pagamento. Caso contrário, haverá multa de 10% e acréscimo de outros 10% referentes aos honorários advoca
Danilo Gentili nasceu em 1979, em Santo André, no ABC Paulista, e se formou em Publicidade e Propaganda. Antes de ganhar projeção nacional, trabalhou em diferentes atividades e tentou seguir carreira como cartunista, chegando a publicar desenhos na revista “Mad”. Sua entrada no humor ocorreu no circuito de stand-up comedy, em meados dos anos 2000. Em 2005, passou a integrar o Clube da Comédia Stand-Up, grupo pioneiro do gênero em São Paulo.
A televisão foi o passo seguinte na carreira do humorista. Em 2008, Gentili entrou para o elenco do 'CQC', da Band, que contava com nomes como Marcelo Tas, Rafinha Bastos e Marco Luque. O programa misturava jornalismo e comédia e rapidamente ampliou sua popularidade. Como repórter, ficou conhecido por entrevistas com políticos e abordagens irreverentes de temas da atualidade. A experiência também o aproximou de outros integrantes da nova geração do humor brasileiro e consolidou sua imagem como u
Paralelamente à televisão, Gentili investiu em outras áreas da comédia. Em 2009, lançou o livro “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola”. No ano seguinte, tornou-se um dos sócios do Comedians Comedy Club, em São Paulo, espaço dedicado ao stand-up. Em 2011, deixou o “CQC” para assumir o comando do talk show “Agora É Tarde”, também na Band, ampliando sua atuação como apresentador.
Em 2013, Gentili estreou no cinema com participação no filme “Mato Sem Cachorro” e, no fim daquele ano, foi contratado pelo SBT. A emissora lançou, em 2014, o “The Noite com Danilo Gentili”, atração que passou a ocupar as madrugadas com entrevistas, música e humor. O programa tornou-se o principal projeto televisivo de sua carreira. Ao longo dos anos, Gentili também ampliou sua atuação como escritor, ator, produtor e empresário ligado ao setor de entretenimento.
Com uma carreira construída entre o palco, a televisão, o cinema e a literatura, Danilo Gentili se consolidou como uma figura de destaque do humor brasileiro contemporâneo. Seu estilo, marcado por ironia e provocações, também o colocou no centro de controvérsias e disputas judiciais ao longo dos anos. Em agosto de 2026, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça manteve uma condenação ao humorista por publicações de teor gordofóbico nas redes sociais em processo movido pela deputada federal Sâm