Entretenimento Ramones ganham tributo de João Gordo e Asteroides Trio no Rock in Rio No dia 6 de setembro, o Palco Supernova, do Rock in Rio, receberá uma homenagem aos Ramones, uma das bandas mais importantes do punk rock. João Gordo, vocalista do Ratos de Porão, se apresentará ao lado do Asteroides Trio para tocar na íntegra o álbum de estreia do grupo norte-americano, lançado em 1976 e que completa 50 anos em 2026. O show é uma das atrações da 11ª do festival, que acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro na Cidade do Rock. no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca Por Flipar

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