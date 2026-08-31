Ramones ganham tributo de João Gordo e Asteroides Trio no Rock in Rio

Formado em Guarulhos, o Asteroides Trio é composto por Rodney Calfa, no baixo acústico, Claudio Formiga, na guitarra, e Leandro Franco, na bateria e backing vocal. O grupo acompanhará João Gordo em mais uma parceria, depois de trabalhos anteriores entre os músicos. A colaboração também está presente no álbum mais recente do vocalista, “Hallucinogenun Infernale”. No Rock in Rio, a reunião terá como destaque o repertório do primeiro disco dos Ramones, considerado um marco na história do punk rock.
Os Ramones surgiram em Forest Hills, no Queens, em Nova York, em 1974, e rapidamente se tornaram um dos principais nomes da cena underground da cidade. A formação inicial reunia Joey Ramone nos vocais, Johnny Ramone na guitarra, Dee Dee Ramone no baixo e Tommy Ramone na bateria. Apesar de não serem irmãos, os integrantes adotaram o sobrenome artístico Ramone. O grupo encontrou no clube CBGB um dos principais espaços para desenvolver seu estilo.
A música dos Ramones combinava rock and roll dos anos 1950, surf music, garage rock e influências de grupos como The Stooges e New York Dolls. O resultado era baseado em canções curtas, guitarras distorcidas, andamento acelerado e arranjos simples. A banda ajudou a estabelecer uma nova linguagem musical em uma época dominada pelo rock progressivo e por grandes produções. O impacto foi tão significativo que o grupo passou a ser reconhecido como um dos pioneiros do punk rock.
Em 23 de abril de 1976, os Ramones lançaram seu primeiro álbum, homônimo, gravado em poucos dias e com orçamento relativamente baixo. O disco apresentava 14 faixas, entre elas “Blitzkrieg Bop”, “Judy Is a Punk” e “I Wanna Be Your Boyfriend”, e tornou-se uma referência para o gênero. Embora não tenha alcançado grande sucesso comercial nos Estados Unidos, o álbum teve enorme repercussão entre músicos e admiradores do punk.
A influência do grupo cresceu rapidamente no Reino Unido, onde os Ramones fizeram sua primeira apresentação em julho de 1976. O show em Londres ajudou a aproximar a banda de uma cena que começava a formar nomes como Sex Pistols e The Clash. Ainda naquele período, o quarteto manteve uma intensa rotina de apresentações e lançou o segundo álbum, “Leave Home”. Em 1977, chegou ao mercado “Rocket to Russia”, trabalho que consolidou ainda mais a identidade musical do grupo.
A formação sofreu mudanças ao longo dos anos, sendo Tommy Ramone substituído por Marky Ramone (foto) em 1978. Com a nova configuração, o grupo seguiu produzindo discos e realizando extensas turnês. Em 1980, “End of the Century”, produzido por Phil Spector, tornou-se o álbum de maior vendagem da carreira dos Ramones. A banda também ampliou sua presença na cultura pop, incluindo uma participação no filme “Rock 'n' Roll High School”, lançado em 1979.
Depois de mais de duas décadas de atividade, os Ramones encerraram oficialmente a carreira em 1996, após lançarem 14 álbuns de estúdio. Joey Ramone morreu em 2001, Johnny em 2004, Dee Dee em 2002 e Tommy em 2014. Em 2002, o grupo foi incluído no Rock & Roll Hall of Fame, reconhecimento à influência exercida sobre diferentes gerações de músicos. Mesmo sem ter alcançado grandes vendas durante boa parte da trajetória, os Ramones deixaram uma marca duradoura e ajudaram a transformar o punk em um dos