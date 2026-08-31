Meteorito raro é identificado após décadas sendo usado para segurar uma porta

Meteoritos são fragmentos de rochas ou metais provenientes do espaço que resistem à passagem pela atmosfera terrestre e atingem a superfície do planeta. Eles se originam principalmente de asteroides, embora alguns também tenham origem em cometas, na Lua ou em Marte, e sua composição pode variar entre rochosa, metálica ou uma combinação dos dois materiais.
O meteorito remonta a 1988, quando um homem comprou uma fazenda em Edmore e encontrou uma enorme rocha sendo usada como peso de porta. Na ocasião, o antigo proprietário afirmou que a pedra era um meteorito que havia caído na propriedade na década de 1930.
Segundo seu relato, a queda foi acompanhada por um forte estrondo. Assim, ele foi até o local do impacto e encontrou uma cratera. Depois, com a ajuda do pai, retirou a rocha do solo enquanto ela ainda estava quente. O relato, porém, nunca foi comprovado por testemunhas independentes.
Depois de deixar a antiga fazenda, o comprador levou consigo a pedra, que permaneceu em posse da família por quase 30 anos. Inclusive, chegou a ser apresentado pelos filhos em trabalhos escolares. Mas ninguém, durante todo esse tempo, confirmou qual seria a origem desse objeto.
Até que o proprietário decidiu procurar um especialista para descobrir a verdadeira natureza da pedra. A rocha foi apresentada à geóloga Mona Sirbescu, da Central Michigan University, que identificou características incompatíveis com as de uma pedra terrestre comum. Os testes determinaram que o objeto pesa 10,22 quilos e é composto principalmente por ferro e níquel.
Uma amostra também foi encaminhada ao Smithsonian Institution, em Washington, para confirmação, e a peça foi classificada como meteorito de ferro do grupo IIIAB. O exemplar passou a ser chamado de meteorito Edmore, em referência à cidade onde foi encontrado, e foi considerado o sexto maior meteorito registrado em Michigan.
O banco de dados científico, porém, trata como incerta a informação de que a queda tenha sido presenciada em 1939, já que não há confirmação de testemunhas reais do evento. Ainda assim, o que mais chama atenção no episódio é o fato de uma peça tão rara e valiosa ter passado cerca de três décadas cumprindo a função modesta de segurar uma porta aberta.