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Meteorito raro é identificado após décadas sendo usado para segurar uma porta

Em uma fazenda no estado de Michigan, nos Estados Unidos, uma pedra usada pelos moradores como um simples peso para impedir que a porta de um galpão se fechasse, era, na verdade, um raro meteorito de ferro, com mais de 10 quilos e um valor estimado em aproximadamente 100 mil dólares.

Por Flipar
Imagem Gerada por I.A

Meteoritos são fragmentos de rochas ou metais provenientes do espaço que resistem à passagem pela atmosfera terrestre e atingem a superfície do planeta. Eles se originam principalmente de asteroides, embora alguns também tenham origem em cometas, na Lua ou em Marte, e sua composição pode variar entre rochosa, metálica ou uma combinação dos dois materiais.

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O meteorito remonta a 1988, quando um homem comprou uma fazenda em Edmore e encontrou uma enorme rocha sendo usada como peso de porta. Na ocasião, o antigo proprietário afirmou que a pedra era um meteorito que havia caído na propriedade na década de 1930.

Reprodução Youtube

Segundo seu relato, a queda foi acompanhada por um forte estrondo. Assim, ele foi até o local do impacto e encontrou uma cratera. Depois, com a ajuda do pai, retirou a rocha do solo enquanto ela ainda estava quente. O relato, porém, nunca foi comprovado por testemunhas independentes.

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Depois de deixar a antiga fazenda, o comprador levou consigo a pedra, que permaneceu em posse da família por quase 30 anos. Inclusive, chegou a ser apresentado pelos filhos em trabalhos escolares. Mas ninguém, durante todo esse tempo, confirmou qual seria a origem desse objeto.

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Até que o proprietário decidiu procurar um especialista para descobrir a verdadeira natureza da pedra. A rocha foi apresentada à geóloga Mona Sirbescu, da Central Michigan University, que identificou características incompatíveis com as de uma pedra terrestre comum. Os testes determinaram que o objeto pesa 10,22 quilos e é composto principalmente por ferro e níquel.

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Uma amostra também foi encaminhada ao Smithsonian Institution, em Washington, para confirmação, e a peça foi classificada como meteorito de ferro do grupo IIIAB. O exemplar passou a ser chamado de meteorito Edmore, em referência à cidade onde foi encontrado, e foi considerado o sexto maior meteorito registrado em Michigan.

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O banco de dados científico, porém, trata como incerta a informação de que a queda tenha sido presenciada em 1939, já que não há confirmação de testemunhas reais do evento. Ainda assim, o que mais chama atenção no episódio é o fato de uma peça tão rara e valiosa ter passado cerca de três décadas cumprindo a função modesta de segurar uma porta aberta.

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