Galeria Meteorito raro é identificado após décadas sendo usado para segurar uma porta Em uma fazenda no estado de Michigan, nos Estados Unidos, uma pedra usada pelos moradores como um simples peso para impedir que a porta de um galpão se fechasse, era, na verdade, um raro meteorito de ferro, com mais de 10 quilos e um valor estimado em aproximadamente 100 mil dólares. Por Flipar

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