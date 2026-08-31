Galeria Onde guardar o abacate? Veja o local certo e como saber se está maduro Quem nunca comprou um abacate e ficou na dúvida sobre armazená-lo na geladeira ou na bancada? Ou então, foi pegá-lo para preparar uma receita e se deparou com um abacate duro demais ou, pior, estragado? Essa fruta tão versátil costuma gerar dúvidas na hora da compra e do armazenamento, mas algumas dicas ajudam a não errar mais. Por Flipar

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