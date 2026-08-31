Onde guardar o abacate? Veja o local certo e como saber se está maduro

Aliás, escolher qual é o estado ideal do abacate para fazer uma receita dependerá do que será preparado. Para guacamole, pastas e saladas cremosas, o abacate maduro é a melhor escolha. Já para fatias em sanduíches ou pratos grelhados, um abacate levemente mais firme costuma funcionar melhor.
Mas então como saber se o abacate está maduro ou ainda verde? A fruta verde tem a casca firme e em tons de verde intenso. Ao pressioná-la levemente com os dedos, ela não cede, o que indica que a polpa ainda está dura e precisa de mais alguns dias para amadurecer.
Já o abacate maduro apresenta casca mais escura, que pode variar entre tons de marrom e quase preto, dependendo da variedade. Ao pressioná-lo levemente com os dedos, a casca cede um pouco e retorna devagar ao formato original, sinal de que a polpa está macia e cremosa.
Para quem comprou o abacate ainda verde, o ideal é deixá-lo sobre a mesa ou em uma bancada, fora da geladeira, até amadurecer. Entretanto, o local deve ficar distante da luz direta do sol e de fontes de calor, como micro-ondas e air fryer, para evitar que a fruta amadureça de forma irregular ou estrague mais rápido.
Recipientes fechados ou abafados também devem ser evitados, pois a falta de circulação de ar favorece o acúmulo de umidade e compromete a superfície da fruta. Mas, se quiser acelerar o processo, colocar o abacate perto de bananas ou maçãs ajuda, já que elas liberam um gás que estimula o amadurecimento.
Quando o abacate já está maduro, o lugar certo para armazená-lo é na geladeira. O frio retarda o amadurecimento e garante que a fruta se mantenha boa por mais alguns dias, sem passar do ponto. Por fim, manchas extensas, áreas muito amolecidas, presença de mofo ou odor desagradável são sinais de que a fruta está estragada.
Se o abacate já foi cortado, o ideal é consumi-lo no mesmo dia, mas, caso isso não ocorra, é importante saber que a parte exposta ao ar escurece rapidamente. Assim, manter o caroço junto, cobrir bem com filme plástico e guardar na geladeira ajuda a conservar a cor e o sabor por mais tempo.