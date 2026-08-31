Entretenimento ‘YouTube chinês’: gigante chinesa de vídeos prepara expansão internacional e inclui o Brasil nos planos Uma empresa chinesa, referência no consumo de vídeos, prepara uma nova fase de expansão internacional e o Brasil aparece entre os mercados escolhidos para essa estratégia. Trata-se da Bilibili, que retomou em agosto de 2026 seu aplicativo voltado ao público estrangeiro. Por Flipar

Divulgac?a?o/Bilibili