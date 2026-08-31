‘YouTube chinês’: gigante chinesa de vídeos prepara expansão internacional e inclui o Brasil nos planos

Na capital paulista, a empresa procura um profissional para atuar nas áreas de desenvolvimento de negócios e comunidade, com a missão de estabelecer contatos com estúdios de animação, empresas detentoras de propriedades intelectuais, parceiros e criadores locais.
O cargo também inclui a participação em eventos, festivais, convenções e encontros ligados à indústria audiovisual, além da negociação de possíveis parcerias. A intenção é formar uma rede de produtores capaz de alimentar o ecossistema da plataforma e criar relações duradouras com talentos de diferentes países.
A movimentação ocorre em um momento de forte crescimento da Bilibili em seu mercado doméstico. No primeiro trimestre de 2026, o serviço ultrapassou 376 milhões de usuários ativos mensais e registrou 115,2 milhões de usuários ativos por dia.