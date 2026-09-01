Maju Coutinho fala sobre gravidez no “Fantástico” após anunciar primeiro filho

Durante o programa, Poliana também brincou com o nome do quadro “Delivery com Maju”, ao lembrar que a palavra “delivery” pode significar parto em inglês. Maju entrou na brincadeira e disse que o nome da atração acabou sendo profético. Poliana também desejou saúde e muito amor à colega.
Maju Coutinho anunciou, no dia 28 de agosto de 2026, que está grávida. A novidade foi compartilhada pela apresentadora em uma publicação nas redes sociais, na qual aparece ao lado do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura. Na mensagem, Maju celebrou o momento e contou que o menino é muito desejado.
Eles também revelaram o nome do bebê, que se chamará Malik. O nome tem origem árabe e significa “rei”, “soberano” e “líder”, além de ter forte tradição na cultura islâmica. O relacionamento de Maju com Agostinho Paulo Moura começou em 2003. O casal oficializou a união em 2009 e permanece junto desde então. Agostinho já é pai de dois filhos, de um relacionamento anterior.
Antes do anúncio, a apresentadora já havia comentado publicamente suas dúvidas em relação à maternidade. Em 2024, durante participação no programa “Saia Justa”, do GNT, ela falou sobre a pressão social para que as mulheres sejam mães e contou que havia congelado os óvulos.
Maria Júlia Coutinho, conhecida como Maju, nasceu em 10 de agosto de 1978, em São Paulo. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, começou a carreira em 2005, quando passou a apresentar o “Jornal da Cultura” ao lado de Heródoto Barbeiro, na TV Cultura. Dois anos depois, foi para a TV Globo.
Na Globo, começou como repórter e chamou a atenção do público com seu estilo carismático, didático e acessível, quando assumiu a apresentação da previsão do tempo do “Jornal Nacional”. Em 2019, Maju se tornou a primeira mulher negra a ocupar de forma fixa a bancada do programa, no rodízio de apresentadores.
No mesmo ano, assumiu o comando do 'Jornal Hoje' como âncora titular. À frente do telejornal vespertino, foi responsável pela cobertura de acontecimentos sensíveis e complexos, como o período mais crítico da pandemia de COVID-19. Em novembro de 2021, passou a apresentar o 'Fantástico', a principal revista eletrônica dominical do país, ao lado de Poliana Abritta.