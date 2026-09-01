Maju Coutinho fala sobre gravidez no “Fantástico” após anunciar primeiro filho

Eles também revelaram o nome do bebê, que se chamará Malik. O nome tem origem árabe e significa “rei”, “soberano” e “líder”, além de ter forte tradição na cultura islâmica. O relacionamento de Maju com Agostinho Paulo Moura começou em 2003. O casal oficializou a união em 2009 e permanece junto desde então. Agostinho já é pai de dois filhos, de um relacionamento anterior.