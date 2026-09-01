Famosas que engravidaram após os 40 anos: veja casos como Maju Coutinho

Isso acontece porque os avanços na medicina reprodutiva, como a fertilização in vitro e o congelamento de óvulos, aumentaram as possibilidades para uma gravidez após os 40 anos. Entre as artistas brasileiras, muitas dessas gestações ganharam destaque nas redes sociais. A seguir, o Flipar mostra alguns desses casos.
Claudia Raia, conhecida por novelas como “Roque Santeiro” e “A Favorita”, engravidou aos 55 anos, após uma tentativa de fertilização in vitro que não teve sucesso. Segundo a atriz, a concepção ocorreu de forma natural, apesar de ela estar na menopausa. O filho, Luca, nasceu em fevereiro de 2023, fruto de seu relacionamento com o ator e bailarino Jarbas Homem de Mello. Raia já era mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, do casamento anterior com Edson Celulari.
Gisele Bündchen, modelo brasileira de reconhecimento internacional, engravidou do terceiro filho aos 44 anos. O bebê nasceu em fevereiro de 2025 e é filho dela com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente. Bündchen já era mãe de Benjamin e Vivian, de seu relacionamento anterior com o jogador de futebol americano Tom Brady.
Eliana deu à luz sua segunda filha, Manuela, aos 43 anos. Durante a gestação, teve um descolamento de placenta e precisou se afastar do trabalho por recomendação médica. Manuela é fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Adriano Ricco. A apresentadora também é mãe de Arthur, de seu relacionamento anterior com João Marcelo Bôscoli.
Sabrina Sato, ex-BBB, apresentadora e rainha de bateria de escolas de samba no Carnaval, anunciou em junho de 2026 a segunda gravidez, aos 45 anos. O bebê é fruto de seu relacionamento com o ator Nicolas Prattes. Sato já é mãe de Zoe, de seu relacionamento anterior com o ator Duda Nagle. Antes desta gravidez, a apresentadora relatou ter tido abortos espontâneos.
A atriz e rainha de bateria da escola de samba Salgueiro, Viviane Araújo teve o primeiro filho, Joaquim, aos 47 anos. A gestação ocorreu por meio de ovodoação e fertilização in vitro, processo que a atriz decidiu tornar público para incentivar outras mulheres. Viviane relatou ter passado por duas tentativas de fertilização in vitro antes da gravidez bem-sucedida. O menino é fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão.
A atriz Dira Paes, conhecida por novelas como “Pantanal” e “Três Graças”, deu à luz ao segundo filho, Martim, aos 46 anos. A gravidez ocorreu por inseminação artificial, após duas tentativas frustradas. O menino é fruto de seu casamento com o diretor de fotografia Pablo Baião. Dira já era mãe de Inácio, também de seu relacionamento com Pablo.