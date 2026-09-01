Animais

Mais de 10 mil rãs que desapareceram de 92% de seu território são devolvidas à natureza na Califórnia

Uma operação de conservação tenta recuperar na natureza uma das espécies de anfíbios mais ameaçadas das montanhas da Califórnia, nos Estados Unidos: a rã-de-pernas-amarelas-das-montanhas. Mais de 10 mil exemplares já foram reintroduzidos em diferentes pontos da região, como parte de um trabalho conduzido pela San Diego Zoo Wildlife Alliance.

Por Flipar
Flickr - USFWS Pacific Southwest Region

Desde o fim dos anos 1960 e o início dos anos 1970, as populações sofreram uma queda acentuada e desapareceram de cerca de 92% de sua área de ocorrência histórica. O grupo das rãs-de-pernas-amarelas-das-montanhas reúne duas espécies, Rana muscosa e Rana sierrae, ambas classificadas como ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Wikimedia Commons/Ichellman

O objetivo agora é restabelecer populações capazes de sobreviver por conta própria e ocupar novamente parte dos territórios onde essas rãs desapareceram. A expectativa é que o esforço ajude a evitar uma redução ainda maior e aumente as chances de permanência desses anfíbios nas montanhas da Califórnia.

Wikimedia Commons/Ichellman

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