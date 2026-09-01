Animais Mais de 10 mil rãs que desapareceram de 92% de seu território são devolvidas à natureza na Califórnia Uma operação de conservação tenta recuperar na natureza uma das espécies de anfíbios mais ameaçadas das montanhas da Califórnia, nos Estados Unidos: a rã-de-pernas-amarelas-das-montanhas. Mais de 10 mil exemplares já foram reintroduzidos em diferentes pontos da região, como parte de um trabalho conduzido pela San Diego Zoo Wildlife Alliance. Por Flipar

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