Mais de 1.000 shih tzus tomam conta da Avenida Paulista e vídeos chamam atenção na internet

Seu nome significa “cão-leão” em chinês, em referência à aparência de sua pelagem e à antiga associação com esse animal. O Shih Tzu costuma medir cerca de 20 a 28 centímetros e pesar entre 4 e 7,5 quilos. Seu corpo é compacto, com focinho curto, olhos grandes e escuros e orelhas cobertas por pelos longos.
A pelagem pode apresentar diversas combinações de cores e exige escovação frequente para evitar nós e acúmulo de sujeira. Banhos e tosas também fazem parte dos cuidados de rotina, sobretudo quando o pelo permanece longo. Apesar do tamanho reduzido, os Shih Tzus costumam ser ativos e gosta de brincar, mas não precisam de exercícios intensos.
Por seu perfil afetuoso, costuma se adaptar bem a apartamentos e costuma criar forte vínculo com os tutores. A raça também apresenta boa convivência com crianças e outros animais, desde que receba socialização adequada. Em alguns casos, pode demonstrar certa teimosia, o que exige paciência e métodos de treinamento baseados em reforço positivo.
O focinho curto merece atenção, pois pode favorecer dificuldades respiratórias e maior sensibilidade ao calor. Problemas nos olhos, nos dentes e nas articulações também podem aparecer, por isso visitas regulares ao veterinário são importantes. A expectativa de vida do Shih Tzu costuma ficar entre 10 e 16 anos, embora fatores genéticos e cuidados influenciem sua longevidade.