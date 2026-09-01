Mais de 1.000 shih tzus tomam conta da Avenida Paulista e vídeos chamam atenção na internet

A pelagem pode apresentar diversas combinações de cores e exige escovação frequente para evitar nós e acúmulo de sujeira. Banhos e tosas também fazem parte dos cuidados de rotina, sobretudo quando o pelo permanece longo. Apesar do tamanho reduzido, os Shih Tzus costumam ser ativos e gosta de brincar, mas não precisam de exercícios intensos.