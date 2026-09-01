Estilo de Vida Jornal argentino aponta que muitas pessoas preferem ter pets em vez de filhos Uma transformação na relação entre humanos e animais de estimação tem sido evidenciada por serviços e produtos de luxo voltados para este segmento. Hoje em dia, é comum ver creches, hotéis, roupas, festas de aniversário e até terapias comportamentais para pets. Por Flipar

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