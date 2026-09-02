Novos brasões de Hogwarts para série de Harry Potter provocam fúria dos fãs nas redes: ‘Galinha que cospe fogo’

Nas redes sociais, alguns fãs consideraram o resultado pouco elaborado e chegaram a dizer que os desenhos pareciam ter sido produzidos com menos esmero que os anteriores. A representação da Corvinal também virou motivo de brincadeiras, com um internauta chegando a comparar o mascote a uma “galinha que cospe fogo”.
Dentro da história criada por J.K. Rowling, as quatro casas são fundamentais para a vida dos estudantes de Hogwarts. Ao ingressar na Escola de Magia e Bruxaria, cada aluno passa pelo 'Chapéu Seletor', que avalia suas características e define a casa mais adequada, embora a preferência do próprio estudante também possa influenciar a decisão.
Grifinória, da qual Harry, Hermione e Rony fazem parte, valoriza atributos como coragem, ousadia, bravura e cavalheirismo e adota o leão como símbolo. Já a Sonserina, de Draco Malfoy, Tom Riddle e Severus Snape, está relacionada a características como ambição, astúcia, liderança e capacidade de adaptação, com a serpente como mascote.