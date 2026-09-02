Entretenimento Novos brasões de Hogwarts para série de Harry Potter provocam fúria dos fãs nas redes: ‘Galinha que cospe fogo’ Os novos brasões das casas de Hogwarts apresentados pela HBO para a futura série de Harry Potter não agradaram boa parte dos fãs da saga. A revelação ocorreu durante o evento mundial 'Back to Hogwarts' ('De Volta a Hogwarts') e mostrou novas versões dos símbolos de Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal. Por Flipar

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