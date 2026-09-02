Celebridades e TV Grace Kelly: a estrela de Hollywood que se tornou princesa Quando se fala em beleza no cinema, uma das referências é Grace Kelly. Nascida na Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia, em 12 de novembro de 1929, ela construiu uma carreira meteórica no cinema durante a primeira metade dos anos 1950. Por Flipar

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