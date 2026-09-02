Animais Chimpanzés se interessam por cristais; entenda o que estudo revela sobre essa atração Uma pesquisa publicada em março de 2026 na revista Frontiers in Psychology investigou a atração de chimpanzés por cristais. Os animais demonstraram preferência por essas pedras, especialmente por sua transparência e formas geométricas. O estudo pode ajudar a explicar por que antigos hominínios também coletavam cristais sem aparente finalidade prática. Por Flipar

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