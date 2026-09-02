Animais

Chimpanzés se interessam por cristais; entenda o que estudo revela sobre essa atração

Uma pesquisa publicada em março de 2026 na revista Frontiers in Psychology investigou a atração de chimpanzés por cristais. Os animais demonstraram preferência por essas pedras, especialmente por sua transparência e formas geométricas. O estudo pode ajudar a explicar por que antigos hominínios também coletavam cristais sem aparente finalidade prática.

Por Flipar
Giles Laurent wikimedia commons

Nos experimentos, chimpanzés tiveram contato com diferentes minerais colocados ao lado de rochas comuns. Os animais dedicaram mais atenção aos cristais, chegando a observá-los, manipulá-los e girá-los durante a exploração. O comportamento indicou um interesse maior por essas pedras.

imagem gerada por i.a

Em outro teste, os chimpanzés conseguiram identificar cristais de quartzo, pirita e calcita entre pedras de aparência semelhante. Para os pesquisadores, essa preferência sugere que a atração por certas características visuais dos cristais pode ter raízes evolutivas profundas, anteriores ao surgimento da espécie humana

Pixabay

E, falando em cristais, o Brasil ocupa posição de destaque mundial na produção de pedras preciosas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, existem nove grandes províncias gemológicas no planeta. O país se sobressai tanto pela quantidade produzida quanto pela grande diversidade de gemas encontradas em seu território.

Flickr Lígia

Esse destaque não se limita à quantidade produzida. O Brasil também chama atenção pela grande diversidade de gemas encontradas em seu território, reunindo dezenas de variedades de pedras preciosas e minerais de interesse gemológico. Essa riqueza coloca o país em posição de destaque no cenário mundial.

Prefeitura Municipal de Cristalina

Minas Gerais é um bom exemplo da importância do Brasil nesse mercado. O estado concentra algumas das principais áreas produtoras de gemas do país e apresenta ampla variedade de minerais de interesse gemológico. Entre os destaques estão esmeralda, água-marinha, topázio e diferentes tipos de turmalina.

Luiz De Aquino - Wikimédia Commons

Cristalina (GO), a cerca de 130 km de Brasília, tornou-se conhecida pela abundância de cristal de rocha, variedade transparente do quartzo. A exploração desse mineral teve papel importante na história e na economia do município. Os cristais também ajudaram a impulsionar o turismo e o comércio de pedras na região.

Reprodução - Prefeitura de Cristalina

Cristalina também ganhou fama pelo comércio de pedras, cristais e outros minerais, que atraem visitantes ao município. Lojas e feiras oferecem exemplares de diferentes tipos, tamanhos e formatos. Há desde peças brutas e pedras lapidadas até objetos decorativos.

Youtube Canal Wagnr Dco

Entre as pedras encontradas ou comercializadas em Cristalina estão ametistas, topázios, turmalinas e o famoso cristal de rocha. O município também oferece experiências turísticas relacionadas ao universo dos minerais. Em alguns locais autorizados, visitantes podem conhecer mais de perto a atividade e procurar exemplares de pedras brutas.

Collemes - Wikimédia Commons

Veja Mais