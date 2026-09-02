Chimpanzés se interessam por cristais; entenda o que estudo revela sobre essa atração

Nos experimentos, chimpanzés tiveram contato com diferentes minerais colocados ao lado de rochas comuns. Os animais dedicaram mais atenção aos cristais, chegando a observá-los, manipulá-los e girá-los durante a exploração. O comportamento indicou um interesse maior por essas pedras.
Em outro teste, os chimpanzés conseguiram identificar cristais de quartzo, pirita e calcita entre pedras de aparência semelhante. Para os pesquisadores, essa preferência sugere que a atração por certas características visuais dos cristais pode ter raízes evolutivas profundas, anteriores ao surgimento da espécie humana
E, falando em cristais, o Brasil ocupa posição de destaque mundial na produção de pedras preciosas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, existem nove grandes províncias gemológicas no planeta. O país se sobressai tanto pela quantidade produzida quanto pela grande diversidade de gemas encontradas em seu território.
Esse destaque não se limita à quantidade produzida. O Brasil também chama atenção pela grande diversidade de gemas encontradas em seu território, reunindo dezenas de variedades de pedras preciosas e minerais de interesse gemológico. Essa riqueza coloca o país em posição de destaque no cenário mundial.
Minas Gerais é um bom exemplo da importância do Brasil nesse mercado. O estado concentra algumas das principais áreas produtoras de gemas do país e apresenta ampla variedade de minerais de interesse gemológico. Entre os destaques estão esmeralda, água-marinha, topázio e diferentes tipos de turmalina.
Cristalina (GO), a cerca de 130 km de Brasília, tornou-se conhecida pela abundância de cristal de rocha, variedade transparente do quartzo. A exploração desse mineral teve papel importante na história e na economia do município. Os cristais também ajudaram a impulsionar o turismo e o comércio de pedras na região.
Cristalina também ganhou fama pelo comércio de pedras, cristais e outros minerais, que atraem visitantes ao município. Lojas e feiras oferecem exemplares de diferentes tipos, tamanhos e formatos. Há desde peças brutas e pedras lapidadas até objetos decorativos.
Entre as pedras encontradas ou comercializadas em Cristalina estão ametistas, topázios, turmalinas e o famoso cristal de rocha. O município também oferece experiências turísticas relacionadas ao universo dos minerais. Em alguns locais autorizados, visitantes podem conhecer mais de perto a atividade e procurar exemplares de pedras brutas.