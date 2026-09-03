Entretenimento Cíntia Chagas assume namoro com Rubens Barrichello após viagem pela Itália A escritora e palestrante Cíntia Chagas assumiu o namoro com o ex-piloto Rubens Barrichello. Em uma publicação feita por um amigo do casal, durante uma viagem do casal pela Itália, os dois posaram juntinhos. Depois, Cíntia confirmou o relacionamento ao portal Leo Dias: 'Sim, estamos namorando e muito felizes.' Por Flipar

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