Cíntia Chagas assume namoro com Rubens Barrichello após viagem pela Itália

Os rumores sobre uma relação entre os dois ganharam força após eles compartilharem registros em locais semelhantes na Itália. Na ocasião, chegaram a postar a mesma paisagem no Instagram. Antes do namoro com o atleta, Cíntia também foi alvo de especulações sobre possíveis relacionamentos com outros famosos, como Murilo Benício e Eri Johnson.
Rubens Barrichello é um dos pilotos brasileiros mais conhecidos da Fórmula 1, categoria em que competiu por mais de uma década. Ao longo da carreira, defendeu equipes como Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn GP e Williams. Após deixar a F1, passou a disputar a Stock Car Brasil, categoria na qual segue atuando.
Já Cíntia Chagas é linguista, palestrante, escritora e apresentadora de televisão brasileira. Natural de Minas Gerais, é formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No início da carreira, deu aulas de redação em cursinhos pré-vestibulares, colégios e aulas particulares em Belo Horizonte.
Por volta de 2015, ela passou a oferecer aulas de português em espaços incomuns, como bares, boates e casas noturnas. A iniciativa contribuiu para aumentar a sua popularidade. Logo, o formato despertou o interesse do público e abriu caminho para a expansão de seus conteúdos. A partir desse momento, sua carreira tomou um novo direcionamento.
Assim, ela passou a produzir mais conteúdos para as suas redes sociais vídeos sobre gramática, etiqueta e comunicação, além de oferecer cursos on-line. Também iniciou uma agenda de palestras sobre oratória e postura social em eventos realizados em diferentes regiões do país e publicou os livros 'Sou Péssimo em Português', 'Um Relacionamento Sem Erros de Português' e 'Sexo, Amor e Hipérboles'.
Na televisão, Cíntia apresentou o quadro 'Calma, que eu explico' no 'Domingo Espetacular', da Record. No YouTube, Cíntia mantém um canal com cerca de 500 mil inscritos, no qual publica conteúdos sobre ortografia e língua portuguesa. O canal também reúne entrevistas com convidados sobre temas variados.
Em maio de 2024, Cíntia se casou com o deputado estadual paulista Lucas Bove, em uma cerimônia luxuosa na Itália. O relacionamento terminou três meses depois. Após a separação, ela denunciou o ex-marido por violência doméstica e psicológica.