Flávia Alessandra e Giulia Costa chamam atenção com looks em pré-estreia no Rio

Na publicação, Flávia Alessandra e Giulia Costa aparecem juntas em um registro feito antes da première do filme. Para o evento, Giulia Costa escolheu uma calça branca combinada com uma blusa preta, enquanto Flávia Alessandra optou por um conjunto escuro que deixava a barriga à mostra.
Os looks escolhidos pelas duas chamaram a atenção nas redes sociais e motivaram comentários dos fãs. 'Que looks são esses? MARAVILHOSAS demais!', escreveu um deles. A publicação também recebeu manifestações de colegas de profissão e influenciadores digitais, com elogios como 'perfeitas', 'lindas' e 'parecem irmãs'.
'Minha Melhor Amiga' é uma comédia brasileira dirigida por Susana Garcia e estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli. O filme acompanha Júlia e Clara, melhores amigas que decidem embarcar para a Europa depois que as filhas adolescentes, Manu e Isadora, viajam para um intercâmbio de alguns meses em Portugal, mas os planos não saem como o esperado.
Giulia Costa atua no universo audiovisual e na criação de conteúdo digital. Ela é filha de Flávia Alessandra com o diretor Marcos Paulo, já falecido, e costuma compartilhar registros ao lado da mãe nas redes sociais. As duas também aparecem com frequência juntas em eventos.
Já Flávia Alessandra interpreta atualmente a personagem Fábia na novela 'Quem Ama Cuida', exibida no horário das nove na TV Globo. A atriz segue no elenco da trama e concilia os compromissos profissionais com participações em eventos, como a pré-estreia do filme no Rio de Janeiro.
A atriz nasceu em Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, em 7 de junho de 1974. Formada em Direito e com a carteira da OAB, montou um escritório de advocacia, mas desistiu da profissão para se tornar atriz. Assim, estreou na novela 'Top Model', em 1989, após vencer um concurso no 'Domingão do Faustão' que teve ainda como finalistas as atrizes Adriana Esteves e Gabriela Duarte.
Ao longo da carreira, viveu personagens marcantes na TV Globo, como Dorothy em 'A Indomada' e Lívia em três novelas diferentes: 'Meu Bem Querer', 'Porto dos Milagres' e 'O Beijo do Vampiro'. Também deu vida à vilã Cristina em 'Alma Gêmea' e à protagonista Dafne em 'Caras e Bocas'.