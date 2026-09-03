Flávia Alessandra e Giulia Costa chamam atenção com looks em pré-estreia no Rio

A atriz nasceu em Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, em 7 de junho de 1974. Formada em Direito e com a carteira da OAB, montou um escritório de advocacia, mas desistiu da profissão para se tornar atriz. Assim, estreou na novela 'Top Model', em 1989, após vencer um concurso no 'Domingão do Faustão' que teve ainda como finalistas as atrizes Adriana Esteves e Gabriela Duarte.