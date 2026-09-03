Galeria Turco descobriu por acaso uma cidade subterrânea no porão de casa A cidade subterrânea de Derinkuyu, na região da Capadócia, na Turquia, tem uma história de milhares de anos e foi redescoberta por acaso em 1963. Durante uma reforma em uma casa, uma passagem escondida atrás de uma parede teria revelado o acesso a uma extensa rede de túneis e ambientes subterrâneos. Por Flipar

- Divulgação nomatto.com