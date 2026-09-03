Galeria

Turco descobriu por acaso uma cidade subterrânea no porão de casa

A cidade subterrânea de Derinkuyu, na região da Capadócia, na Turquia, tem uma história de milhares de anos e foi redescoberta por acaso em 1963. Durante uma reforma em uma casa, uma passagem escondida atrás de uma parede teria revelado o acesso a uma extensa rede de túneis e ambientes subterrâneos.

Por Flipar
- Divulgação nomatto.com

O morador derrubou uma parede e encontrou uma sala misteriosa, que era apenas uma das entradas para a antiga cidade de Elengubu, que recebeu então o novo nome de Derinkuyu. A entrada descoberta pelo turco, na verdade, era um túnel escuro.

- Divulgação/ kulturturizm.gov.tr

A partir disso, as escavações começaram e os cientistas identificaram que, na verdade, era um complexo de 18 níveis de túneis, com uma profundidade de 85 metros. O equivalente a um prédio de 25 andares

- Nevit Dilmen ikimedia commons

Alguns acessos podiam chegar a oito ou nove quilômetros de extensão e ligavam a antiga Elengubu a outras 200 pequenas cidades subterrâneas. Uma delas era a Kaymakli Underground City.

- Divulgação nomatto.com

Os estudiosos descobriram que o túnel na casa do turco era apenas uma das entradas para a Derenkuyu. Depois acharam mais 599 acessos em residências na Capadócia. A notícia da ‘Cidade das Cavernas’ se espalhou pelo país e rapidamente atraiu a curiosidade de milhares de turistas. Em 1985, a localidade se tornou Patrimônio Mundial da Unesco.

- Divulgação/ kulturturizm.gov.tr

Na região da Capadócia há mais de 200 cidades subterrâneas, mas somente algumas delas foram desenterradas. Até o momento, a antiga Elengubu é a maior delas e inclusive do mundo.

- Christian Paul wikimedia commons

A cidade tinha capacidade de acomodar até 20 mil pessoas, já que comportava uma rede de moradias. Além disso, servia como um espaço de armazenagem de alimentos secos

- Divulgação/ kulturturizm.gov.tr

Possuía também estábulos, escolas, vinícolas, escadaria e até uma capela. O óleo de lamparina para iluminar a cidade também era produzido no local.

- Martijn Munneke wikimedia commons

Após diversos estudos, o engenhoso sistema de ventilação da cidade impressionou os pesquisadores. Além de ser bem protegida, na teoria a estrutura foi responsável por distribuir água pura e ar fresco para toda a cidade.

- reprodução youtube

Duas necessidades básicas foram colocadas como prioridades desde o início da construção da cidade. Com o objetivo de impedir um ataque mortal ao seu suprimento de ar, a antiga Elengubu foi distribuída com mais de 50 poços de ventilação, com fluxo de ar natural entre moradias e passagens.

- Nevit Dilmen wikimedia commons

Os poços foram estruturados com mais de 55 metros de profundidade, fato que permitia aos moradores da cidade bloqueá-los por baixo.

- Divulgação nomatto.com

Outro ponto estrategicamente pensado foram os corredores. Intencionalmente, as estruturas eram estreitas, baixas e mal iluminadas para que os intrusos fossem forçados a se abaixar e entrar em fila única.

- Nevit Dilmen wikimedia commons

Na questão da segurança, as portas que ligavam cada nível eram bloqueadas por pedras de meia tonelada que só podiam ser movidas por dentro.

- Nevit Dilmen ikimedia commons

Na atualidade, a cidade de Derinkuyu é aberta para visitação. Com relação à data exata da construção da cidade ainda é um mistério, mas documentos antigos registram que a antiga Elengubu já existia em 370 antes de Cristo.

- Divulgação nomatto.com

Os pesquisadores acreditam que os frígios – povo da antiguidade que ficava localizado na parte central oeste da Anatólia, no território que atualmente pertence a Turquia – foram os precursores nas construções subterrâneas, nos séculos VIII e VII antes de Cristo

- Wikimedia commons

Depois de um longo período, os cristãos tomaram o local e deram sequência às estruturações nas cavernas. No caso, promovendo as expansões principalmente com a adição de capelas e inscrições.

- Rainbow Demon Wikimedia Commons

A certeza é que a cidade de Derinkuyu foi predominantemente instituída na era bizantina. Isso porque foram encontrados no local artefatos como pedra de amolar, cruzes de pedra e cerâmica daquela época.

- Falk2 wikimedia commons

O local foi utilizado como esconderijo ao longo da história da humanidade. Primeiro pelos bizantinos que buscavam se proteger dos califados árabes durante as guerras árabe-bizantina entre 780 e 1180 depois de Cristo.

- Dominio Publico

Em seguida, foi a vez de os cristãos da localidade utilizarem as cidades subterrâneas para escapar das incursões mongóis de Timur no século XIV. Bem como para fugir das autoridades muçulmanas turcas quando a região foi tomada pelos otomanos.

- Autor Desconhecido Dominino Publico

A comunidade grega da Capadócia também utilizou para se proteger de perseguições esporádicas até o século XX.

- dominio publico

As cidades subterrâneas foram abandonadas após a troca de população entre a Grécia e a Turquia, que motivou a saída do povo cristão do território turco e sua mudança para a região grega. Os túneis de acesso foram reencontrados apenas 40 anos depois.

- Divulgação nomatto.com

Veja Mais