Fernanda Paes Leme fala sobre culpa e reencontro com a própria identidade após a maternidade

Fernanda Paes Leme contou que a chegada da filha, quando tinha 40 anos, transformou sua maneira de enxergar a vida. Para a atriz, a mudança não apagou a mulher que era antes de se tornar mãe: 'A maternidade me mudou, me transformou muito, mas ela não substituiu quem eu era'.
Depois de um período dedicado quase exclusivamente à filha, surgiu a necessidade de recuperar a própria individualidade e compreender quem havia se tornado após a maternidade. 'Comecei a sentir saudade de quem eu era e também querer descobrir quem é essa nova Fernanda para além do maternar', revelou.
A atriz também comentou sobre a culpa que sentiu nas primeiras vezes em que precisou se afastar de Pilar. Mesmo com a filha bem cuidada, ela disse que se sentia culpada. 'No primeiro dia, você não sabe nem para onde vai dentro de casa. A culpa vem', desabafou.
Segundo Fernanda, a intensidade desse sentimento varia conforme a pessoa que fica com a criança. 'Se ela está com o pai, é menos culpa, mas se está em casa com a sua rede de apoio e você está na rua se divertindo, você pensa: será que eu tinha que estar lá?', disse.
Por isso, a atriz contou o quão importante foi voltar a conviver com os amigos, experiência que a fez se sentir um pouco mais 'Fê Paes Leme', como era antes do nascimento de Pilar. Ela também relatou que precisou buscar novas oportunidades profissionais após a maternidade. Nesse contexto, nasceu o podcast 'Grande Surto'.
Fernanda também falou sobre a mudança em sua percepção a respeito dos julgamentos que fazia antes de ter filhos. A atriz contou que pediu desculpas a amigas por opiniões que manifestou no passado sobre a maternidade: 'Quando a gente não é mãe ou não tem filhos, é muito fácil julgar. Não dá para julgar. Não dá para você estar no lugar do outro', declarou.
Fernanda Paes Leme nasceu em São Paulo, em 4 de junho de 1983, e estreou como atriz em 1998, no seriado 'Sandy & Junior', da Globo, no qual interpretou Patty por quatro anos. Depois, participou de produções como 'Agora É Que São Elas', 'América', 'Paraíso', 'Insensato Coração', 'Salve Jorge' e 'Malhação: Vidas Brasileiras'. Também apresentou podcasts no YouTube.