Fernanda Paes Leme fala sobre culpa e reencontro com a própria identidade após a maternidade

Fernanda também falou sobre a mudança em sua percepção a respeito dos julgamentos que fazia antes de ter filhos. A atriz contou que pediu desculpas a amigas por opiniões que manifestou no passado sobre a maternidade: 'Quando a gente não é mãe ou não tem filhos, é muito fácil julgar. Não dá para julgar. Não dá para você estar no lugar do outro', declarou.