Maria Flor explica por que decidiu expor cartas trocadas com o marido durante crise no casamento

A decisão de Maria Flor de expor o conteúdo das cartas está associada ao propósito do livro de transformar uma experiência íntima em uma reflexão compartilhada sobre relacionamentos. Segundo o casal, a obra convida os leitores a refletir sobre os desafios de manter o diálogo na vida a dois.
Casados há 10 anos, os dois enfrentaram uma crise provocada pelo acúmulo de silêncios e dificuldades para conversar sobre a relação. Assim, os dois optaram por trocar cartas, nas quais registravam apenas o que consideravam essencial, e deixavam que o outro lesse cada texto no momento que julgasse mais adequado.
As correspondências abordam temas como desejo, exaustão, filhos, rotina doméstica e o impacto das redes sociais na vida do casal. A experiência começou sem a intenção de se transformar em livro, mas o material acabou reunido em formato literário. 'A gente conseguiu sair da crise e refez várias escolhas da nossa vida', contou Emanuel.
Antes da publicação do livro, o casal já havia comentado publicamente outras fases de tensão na relação, inclusive em episódios do próprio canal no YouTube. Em uma dessas ocasiões, Emanuel Aragão relatou um desentendimento relacionado à divisão das despesas domésticas, tema que também aparece, de outra forma, nas cartas.
O lançamento de 'O amor ainda é possível?' aconteceu às vésperas do Dia dos Namorados. Maria Flor afirmou que a leitura conjunta das cartas, feita após meses de troca, foi um momento decisivo para que o casal repensasse a relação. A obra, entretanto, não apresenta conclusões fechadas sobre a questão proposta no título.
Maria Flor é atriz, diretora e produtora brasileira, nascida em 1983, no Rio de Janeiro. Ficou conhecida por papéis em novelas como 'Malhação' e 'Cabocla', além de filmes como 'Dois Filhos de Francisco'. Também atuou em produções do Multishow como 'Do Amor' e dirigiu a série 'Só Garotas', exibida pelo mesmo canal.
Emanuel Aragão é psicanalista e escritor, autor de livros como 'Dez Princípios Antes do Fim', 'Reflexão a Respeito do Vaso' e “Neuropsicanálise, uma Introdução”. Mantém, junto com Maria Flor, o canal 'Flor e Manu' no YouTube, desde 2018.