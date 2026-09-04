Galeria Integração e pontualidade: veja como funciona a rede de transportes da Suíça, uma das mais eficientes do mundo A Suíça é frequentemente apontada como referência mundial em transporte público, resultado de uma rede que combina planejamento, frequência, integração e pontualidade. O principal destaque está na forma como diferentes meios funcionam como partes de um mesmo sistema, com trens, ônibus, barcos e ferrovias de montanha conectados por horários coordenados. Por Flipar

Bryan Dijkhuizen/Unsplash