Educação Todos os premiados com o Nobel de Literatura no Século 21: veja a lista O Prêmio Nobel de Literatura reconhece autores que se destacam pela relevância e pelo impacto de sua obra literária. Um dos mais prestigiados prêmios do mundo, terá seu vencedor de 2026 anunciado no dia 8 de outubro. Veja a lista dos laureados no século XXI. Por Flipar

Fundação Nobel wikimedia commons