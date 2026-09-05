Entretenimento Estreante no Rock in Rio, Bento Gil destaca papel da tia Preta Gil na sua carreira musical O músico Bento Gil, neto de Gilberto Gil, fará sua estreia no Rock in Rio. Ele irá se apresentar no palco Global Village, em 6 de setembro, na 11ª edição do festival. Filho de Bem Gil e Bárbara Ohana, o artista revelou ao site “GShow” que a tia Preta Gil, morta em julho de 2025 aos 50 anos, teve influência decisiva na sua escolha por seguir o caminho da música. Antes, o jovem de 23 anos cursou dois anos e meio da faculdade de jornalismo. 'Ela sempre teve essa sensibilidade de saber que era uma c Por Flipar

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