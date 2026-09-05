Estreante no Rock in Rio, Bento Gil destaca papel da tia Preta Gil na sua carreira musical

'Esse show do Rock in Rio é uma realização pessoal. É um festival que eu sempre frequentei desde pequeno, e meu avô já tocou lá várias vezes, meu pai também, com outros projetos. É uma alegria tremenda', disse Bento Gil, que fará a apresentação no festival ao lado da prima Flor Gil, filha de Bela Gil.
Bento Gil nasceu em 3 de agosto de 2003, no Rio de Janeiro. Ele iniciou oficialmente sua trajetória solo na indústria fonográfica com o álbum “Silêncio Azul”, lançado em 19 de maio de 2026.
Cantor e violonista, ele é filho de Bem Gil, o mais velho dos filhos do casamento de Gilberto Gil com Flora Gil, e da produtora Bárbara Ohana. O artista pertence à terceira geração de uma família que se tornou uma das mais importantes linhagens da música brasileira, tendo o seu avô como principal referência.
O disco reúne composições autorais de Bento e também uma nova interpretação de “Quem vem pra beira do mar”, de Dorival Caymmi. O trabalho representa mais um capítulo na história artística da família Gil, que conta com integrantes de diferentes áreas e trajetórias na música e nas artes.
Pai de Bento, Bem Gil também tem uma trajetória consolidada na música brasileira. Compositor, produtor e multi-instrumentista, ele atua em diferentes frentes e acompanha projetos de outros artistas. A família ainda conta com José Gil, cantor e compositor integrante dos Gilsons, grupo do qual também faz parte Francisco Gil, filho de Preta Gil (1975 - 2025).
Outro integrante da linhagem é João Gil, filho de Nara Gil e primeiro neto de Gilberto Gil, que trabalha como instrumentista e já acompanhou o avô em apresentações. A geração mais jovem também é representada por Flor Gil, cantora, tecladista e compositora que é filha de Bela Gil.
Com a estreia de Bento, a família chegou a oito artistas em atividade. Aos poucos, Bento Gil começa a construir seu próprio caminho profissional, mantendo a tradição musical da família ao mesmo tempo em que apresenta ao público um repertório autoral.