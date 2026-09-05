Isis Valverde descobre baixa reserva ovariana ao tentar engravidar aos 39 anos

Mas o que significa ter baixa reserva ovariana? O diagnóstico indica que a mulher tem uma quantidade de óvulos disponíveis abaixo do esperado para a idade. A mulher nasce com um número fixo e limitado de óvulos, armazenados nos folículos ovarianos. Esse estoque diminui todos os meses ao longo da vida e não se regenera. A queda se torna mais rápida após os 35 anos, mas pode ocorrer antes por diversos motivos.
Esse diagnóstico costuma gerar dúvidas em muitas mulheres sobre a possibilidade de engravidar. Segundo a ginecologista e especialista em reprodução humana Larissa Abib Daun, em declaração à coluna de Fábia Oliveira, apenas a baixa reserva ovariana não significa que a mulher não possa engravidar.
Isso ocorre porque a fertilidade depende também da idade, da qualidade dos óvulos, da ovulação, das condições do útero e das trompas e de fatores relacionados ao parceiro. E, aos 39 anos, Isis está em uma faixa etária na qual a fertilidade tende a diminuir naturalmente.
Porque além da quantidade de óvulos, a qualidade deles também diminui com o passar do tempo. Isso não significa, segundo a especialista, que uma mulher próxima dos 40 anos esteja impedida de engravidar naturalmente, embora as chances tendam a ser menores. A recomendação é procurar uma avaliação médica caso exista alguma dificuldade para engravidar.
Por essas razões, também é importante que a mulher discuta e planeje com antecedência quando pretende engravidar. Nesse contexto, o congelamento de óvulos pode ser uma alternativa, mas o procedimento não garante uma gravidez no futuro. A idade em que os óvulos são congelados também deve ser considerada, pois ela influencia diretamente na qualidade dos óvulos.
Além disso, para quem pretende engravidar próximo aos 40 anos, a especialista Alcobia destacou a importância da avaliação pré-concepcional. Esse é o momento para identificar fatores de risco, revisar medicamentos e atualizar vacinas. A avaliação também inclui a análise de exames, hábitos de vida e condições de saúde que possam interferir na gestação.
Isis Valverde nasceu em 17 de fevereiro de 1987, em Aiuruoca, Minas Gerais. Estreou na televisão em 2006, na novela 'Sinhá Moça', e desde então participou de várias produções da TV Globo, como 'Paraíso Tropical', 'Avenida Brasil' e 'A Força do Querer'. Também atuou em diversos filmes e séries.