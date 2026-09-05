Celebridades e TV Isis Valverde descobre baixa reserva ovariana ao tentar engravidar aos 39 anos Isis Valverde revelou que tenta ter o primeiro filho com Marcus Buaiz e que, durante esse processo, descobriu que tem baixa reserva ovariana devido a uma doença celíaca que ela enfrenta há anos e que teria desregulado o organismo. A atriz, de 39 anos, já é mãe de Rael, de sete anos. Segundo o relato, ela chegou a suspeitar de menopausa precoce, hipótese que foi descartada após a realização de exames. Por Flipar

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