Galeria Muito além das pirâmides: descoberta em Tulum revelou a engenhosidade das construções maias A descoberta de um chultún na Zona Arqueológica de Tulum, na Península de Yucatán, no México, revelou um dos aspectos da engenhosidade do povo maia. A estrutura foi encontrada dentro de uma caverna situada na antiga cidade maia por pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México. Por Flipar

Divulgação Instituto Nacional de Antropologia e História do México (INAH).