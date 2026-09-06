Muito além das pirâmides: descoberta em Tulum revelou a engenhosidade das construções maias

Chultúns eram estruturas subterrâneas, geralmente escavadas em formato semelhante ao de uma garrafa. Em muitas regiões maias, serviam para captar e armazenar a água das chuvas nos períodos de seca. O exemplarem Tulum mede 2,48 metros de diâmetro e 2,39 metros de profundidade. A localização numa caverna chamou atenção, pois os outros chultúns conhecidos no sítio ficam em áreas externas.
A estrutura não parece ter armazenado líquidos. Os arqueólogos acreditam que tenha servido inicialmente para guardar alimentos e plantas e, mais tarde, adquirido função ritual. .Em seu interior, foram encontrados restos humanos, camadas de cinzas, pedras queimadas e outros materiais. Os vestígios ainda são estudados e podem ajudar a esclarecer as diferentes fases de utilização do espaço.
Além dos chultúns, os maias construíram reservatórios, canais e barragens para captar e distribuir água. Essas soluções permitiram a manutenção de grandes cidades em regiões marcadas por longos períodos de estiagem.
Outra criação marcante eram os sacbés, caminhos elevados e revestidos com material claro. Conhecidos como “estradas brancas”, eles conectavam templos, praças, conjuntos residenciais e até cidades distantes.
Pirâmides, templos e quadras do jogo de bola completavam os grandes centros urbanos maias. Essas construções tinham funções religiosas, políticas e sociais e revelam o conhecimento arquitetônico desenvolvido por esse povo.
Os maias formaram uma das civilizações mais importantes da América pré-colombiana, ocupando áreas dos atuais México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Construíram grandes cidades e desenvolveram sistemas políticos, religiosos e comerciais complexos.
Sua importância histórica também está nos avanços em matemática, astronomia, arquitetura e escrita. Os maias criaram calendários precisos, utilizaram o conceito de zero e deixaram registros que ajudam a compreender as sociedades antigas da Mesoamérica.