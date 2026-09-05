Bonito: águas cristalinas, paisagens deslumbrantes e turismo sustentável em meio à natureza

Com cerca de 24 mil habitantes, Bonito integra a região da Serra da Bodoquena. O município atrai visitantes do Brasil e do exterior por sua biodiversidade, águas cristalinas e modelo de turismo sustentável, que limita o número diário de pessoas nos atrativos.
Conhecida como a “capital brasileira do ecoturismo”, Bonito reúne rios de águas transparentes, grutas, cavernas inundadas e cachoeiras. A rica fauna local completa a experiência e proporciona aos visitantes um contato direto com a natureza.
Entre as principais atrações de Bonito está a Gruta do Lago Azul, que abriga um lago de coloração intensamente azulada. A água cristalina e as antigas formações rochosas fazem do local um dos cenários mais impressionantes do ecoturismo brasileiro.
Outro destaque da região é a Lagoa Misteriosa, localizada no município vizinho de Jardim. Suas águas transparentes permitem passeios de flutuação e mergulho. Embora mergulhadores já tenham alcançado 220 metros, sua profundidade total permanece desconhecida.
Já o Rio Sucuri é considerado um dos mais cristalinos do mundo, favorecido pelas rochas calcárias da região. Durante a flutuação, o visitante segue suavemente pela correnteza e observa, com grande nitidez, peixes e plantas aquáticas.
Entre as cavernas, o Abismo Anhumas se destaca pelo lago subterrâneo de águas cristalinas e pelas grandes formações calcárias. O acesso é feito por um rapel elétrico de 72 metros. No interior, há opções de contemplação, flutuação e mergulho.
Outro destaque da região é a Boca da Onça, localizada no município de Bodoquena. O complexo abriga a cachoeira mais alta de Mato Grosso do Sul, com 156 metros, além de oferecer trilhas, mirantes e atividades de aventura na Serra da Bodoquena.
O turismo em Bonito começou a ganhar força na década de 1980, com a divulgação de seus atrativos naturais. A partir dos anos 1990, o município organizou o setor e adotou medidas como o Voucher Único, tornando-se referência em turismo sustentável.
Um dos pilares desse modelo é o Voucher Único, implantado na década de 1990. O sistema organiza a comercialização dos passeios e controla o número diário de visitantes em cada atrativo, respeitando sua capacidade e contribuindo para reduzir os impactos ambientais.
Bonito já foi eleito diversas vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil, consolidando sua projeção nacional. Apesar de pequena, a cidade conta com ampla rede de hotéis e pousadas, restaurantes de culinária regional e serviços especializados no atendimento aos turistas.
Mais do que um destino turístico, Bonito tornou-se referência em ecoturismo responsável. Ao controlar o acesso aos atrativos, valorizar a conservação e organizar a atividade, o município mostra que o turismo pode gerar renda e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação ambiental.