Mandalas: conheça a origem e os significados das formas que atravessam culturas e tradições

A palavra “mandala” vem do sânscrito e significa “círculo”, embora possa assumir sentidos mais amplos, como centro ou representação simbólica. Em diferentes tradições, as mandalas estão associadas à harmonia, à espiritualidade e à integração entre o indivíduo e o universo.
Mandalas são utilizadas em algumas tradições como instrumentos de meditação e contemplação, auxiliando na concentração e na busca pelo equilíbrio interior. Seus padrões circulares também podem simbolizar ciclos, transformação e renovação, embora os significados variem conforme a cultura e a tradição.
Mandalas são frequentemente utilizadas em práticas de meditação, ioga e atividades voltadas ao relaxamento e à concentração. Observar, desenhar ou colorir seus padrões pode proporcionar uma experiência contemplativa e ajudar algumas pessoas a desacelerar e direcionar a atenção para o momento presente.
Mandalas também ganharam espaço na arte e na decoração por seus padrões geométricos, simétricos e visualmente marcantes. Em versões tradicionais ou modernas, aparecem em quadros, tecidos e objetos decorativos. Seus desenhos são usados para transmitir sensação de equilíbrio e harmonia aos ambientes.
Mandalas também podem ser utilizadas em alguns contextos de psicologia e arteterapia como recurso de expressão e reflexão. Desenhar ou colorir esses padrões pode favorecer relaxamento, concentração e a manifestação de emoções. Seu uso funciona como recurso complementar e não substitui tratamentos psicológicos.
O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875–1961) ajudou a difundir o estudo das mandalas na psicologia, interpretando-as como representações simbólicas da totalidade da psique. Criador de conceitos como inconsciente coletivo e arquétipos, Jung deixou teorias que influenciaram a psicologia, as artes e estudos sobre espiritualidade.
As mandalas têm uma longa tradição no hinduísmo e no budismo e ganharam especial importância em práticas tântricas desenvolvidas na Índia. Podem ter funções religiosas, meditativas, artísticas ou ritualísticas. No budismo tibetano, destacam-se as elaboradas mandalas de areia, construídas em cerimônias e depois desfeitas.
No tantrismo, as mandalas combinam formas geométricas, como círculos e quadrados, em representações simbólicas usadas em rituais e meditação. Outras culturas também desenvolveram desenhos geométricos com significados próprios, embora não fossem originalmente chamados de mandalas. Em algumas tradições, essas formas se associam a práticas de proteção, cura e espiritualidade.
As mandalas podem ter tamanhos variados, desde pequenos desenhos presentes em objetos e adornos até grandes murais e pinturas. As elaboradas mandalas budistas de areia podem alcançar vários metros e levar dias ou até semanas para serem concluídas. Suas dimensões variam conforme a tradição, a finalidade e o nível de detalhamento.
Cores e formas das mandalas podem ter diferentes significados simbólicos, que variam conforme a tradição religiosa e cultural. Elas são desenhadas, pintadas, bordadas ou produzidas com areia e outros materiais. Mandalas estão presentes sobretudo em tradições hindus e budistas da Índia, Nepal, Tibete, China e Japão.
No Ocidente, as mandalas ganharam espaço na arte, na decoração e em algumas práticas terapêuticas. Elas podem ser produzidas com diferentes materiais e técnicas. No Jalapão, no Tocantins, artesãos utilizam o tradicional capim-dourado para criar diversos objetos decorativos, entre eles mandalas.