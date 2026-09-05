Estilo de Vida Mandalas: conheça a origem e os significados das formas que atravessam culturas e tradições Mandalas são representações geralmente circulares, formadas por desenhos e padrões organizados em torno de um centro. Presentes em diferentes tradições culturais e religiosas, podem simbolizar totalidade, equilíbrio e harmonia. Também são utilizadas em práticas de meditação, espiritualidade e como expressão artística. Por Flipar

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