Cavernas de gelo de Vatnajökull: um espetáculo de formas e cores em constante transformação

Também chamada de “geleira Vatna”, Vatnajökull é a maior calota de gelo da Europa em volume. Ocupava cerca de 7.500 km² em 2023, o equivalente a 7% da Islândia, e chega a aproximadamente mil metros de espessura. Sob o gelo, esconde vulcões ativos e sistemas geotérmicos
Conhecida como Caverna de Cristal, uma das formações de Vatnajökull chama atenção pelo gelo azul translúcido. A luz atravessa o gelo compacto e cria um efeito semelhante ao de um cristal. Como a estrutura muda ou se desfaz no verão, sua forma e localização podem variar a cada temporada.
No verão, a água do degelo escava túneis e salões; no inverno, o fluxo diminui e o frio torna as estruturas mais estáveis. O gelo compacto absorve mais a luz avermelhada e realça os tons azuis. A visita exige capacete, crampons e acompanhamento de guia especializado.
O turismo nas cavernas depende das condições do gelo, avaliadas constantemente por guias especializados. O acesso pode ser suspenso quando houver riscos, e os visitantes devem usar equipamentos adequados e seguir as orientações locais. Essas medidas ajudam a tornar a experiência mais segura e responsável.
Sob o Vatnajökull existem vulcões ativos, como o Grímsvötn, cujas erupções podem ocorrer sob o gelo. O calor geotérmico derrete parte da geleira e forma lagos subglaciais, capazes de provocar grandes inundações. Essa interação entre gelo e atividade vulcânica torna a região geologicamente singular.
O aquecimento provocado pelas atividades humanas acelera o recuo e a redução da espessura do Vatnajökull. A geleira perdeu mais de 15% de seu volume no último século, transformação que também afeta suas cavernas sazonais. A paisagem evidencia os impactos das mudanças climáticas sobre os ambientes glaciais.
As cavernas sazonais integram a paisagem do Parque Nacional Vatnajökull, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 2019. A região simboliza o encontro entre gelo e fogo que caracteriza a natureza islandesa. Conhecer seus cenários em constante transformação é uma experiência única e difícil de esquecer.