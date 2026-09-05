Galeria Cavernas de gelo de Vatnajökull: um espetáculo de formas e cores em constante transformação Na maior geleira da Islândia, as cavernas de gelo de Vatnajökull impressionam pelos túneis e salões de tonalidade azulada. Formadas principalmente pela passagem da água do degelo, elas mudam constantemente. Por isso, novas cavernas são descobertas e exploradas a cada inverno. Por Flipar

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