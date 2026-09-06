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Fermentação ou destilação? Entenda o que diferencia os processos e como eles influenciam o teor alcoólico das bebidas

Fermentação e destilação são processos diferentes, mas muito importantes na produção de alimentos e bebidas. Enquanto a fermentação envolve transformações provocadas pela ação de microrganismos, a destilação utiliza diferenças nos pontos de ebulição para separar ou concentrar substâncias. Entenda como cada processo funciona e conheça suas principais diferenças.

Por Flipar
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A fermentação é um processo biológico natural no qual microrganismos, como leveduras e bactérias, transformam açúcares em outras substâncias. Na fermentação alcoólica, por exemplo, as leveduras produzem álcool e gás carbônico a partir dos açúcares presentes no mosto, líquido que serve de base para o processo.

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No caso de bebidas destiladas, como cachaça e uísque, o líquido fermentado passa pela destilação, processo que separa e concentra o álcool e outros compostos. Já em bebidas como cerveja e vinho, não há destilação: após a fermentação, elas passam por outras etapas de produção até chegar ao produto final.

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Já a destilação é um processo físico que permite separar substâncias com base nas diferenças entre seus pontos de ebulição. Ela pode ser utilizada para purificar líquidos ou aumentar a concentração de determinados componentes, como o álcool presente em bebidas previamente fermentadas.

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Ao aquecer o líquido fermentado, o álcool, que tem ponto de ebulição mais baixo que o da água, passa para o vapor em maior proporção. Esse vapor é então resfriado e condensado, retornando ao estado líquido e resultando em uma bebida com maior concentração alcoólica.

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A destilação, portanto, funciona como uma etapa posterior à fermentação, quando o álcool já foi produzido. O processo permite aumentar sua concentração e, por isso, as bebidas destiladas geralmente apresentam teor alcoólico mais elevado do que aquelas obtidas apenas por fermentação. Deixe o texto mais

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A fermentação não é utilizada apenas na produção de bebidas alcoólicas. Diferentes tipos desse processo participam da fabricação de alimentos como pães, iogurtes, queijos e alguns vegetais fermentados. Os microrganismos envolvidos e as substâncias produzidas variam conforme o alimento e o tipo de fermentação.

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Vinho e cerveja são exemplos de bebidas que dependem da fermentação, enquanto cachaça, uísque, vodca e rum passam também pela destilação. Embora os processos possam estar presentes na fabricação de uma mesma bebida, cada um desempenha uma função diferente na produção.

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