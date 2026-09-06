Galeria Fermentação ou destilação? Entenda o que diferencia os processos e como eles influenciam o teor alcoólico das bebidas Fermentação e destilação são processos diferentes, mas muito importantes na produção de alimentos e bebidas. Enquanto a fermentação envolve transformações provocadas pela ação de microrganismos, a destilação utiliza diferenças nos pontos de ebulição para separar ou concentrar substâncias. Entenda como cada processo funciona e conheça suas principais diferenças. Por Flipar

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