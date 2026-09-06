Economia Lítio: o mineral estratégico que move a transição energética e desperta uma corrida mundial por reservas Formada há cerca de 16,4 milhões de anos após uma grande erupção vulcânica, a caldeira McDermitt fica entre Nevada e Oregon, nos Estados Unidos. Estudos estimam que seus sedimentos possam conter de 20 milhões a 40 milhões de toneladas de lítio, uma das maiores concentrações conhecidas do planeta. O volume já foi avaliado teoricamente em cerca de US$ 1,5 trilhão, mas parte do metal pode não ser economicamente extraível. Por Flipar

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