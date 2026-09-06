Desenho animado Criadores geniais: relembre desenhos de sucesso que consagraram a dupla Hanna-Barbera William Hanna e Joseph Barbera entraram para a história da animação com personagens que conquistaram gerações. A parceria começou nos anos 1940 e se estendeu por mais de seis décadas, até a morte de Hanna, em 2001. Juntos, estiveram por trás de mais de uma centena de produções e personagens famosos, como Tom e Jerry, Scooby-Doo e os Flintstones. Por Flipar

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