Convulsão: entenda as causas, os sinais e saiba como agir durante uma crise

Durante uma convulsão, podem ocorrer movimentos involuntários do corpo, rigidez muscular, perda de consciência, salivação intensa e alterações na respiração. Após o episódio, algumas pessoas também podem apresentar confusão mental, sonolência ou desorientação.
Diversas condições podem desencadear convulsões, entre elas epilepsia, traumatismos na cabeça, AVC e infecções do sistema nervoso, como meningite e encefalite. Também podem ocorrer em casos de intoxicação ou abstinência de álcool e outras drogas e, em crianças, associadas à febre.
Após a crise, é normal que a pessoa acorde confusa, cansada ou com dor de cabeça.O ideal é ficar ao lado da vítima até que ela esteja totalmente orientada e recomende que ela busque avaliação médica, mesmo que já se sinta bem.
É preciso buscar atendimento de emergência se a convulsão durar mais de cinco minutos, se outra crise começar logo em seguida ou se a pessoa não recuperar a consciência ou apresentar dificuldade para respirar. Gestantes, pessoas que se machucaram durante a crise ou tiveram a primeira convulsão também precisam de avaliação médica.