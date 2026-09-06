Galeria Mel com sabor de chocolate: conheça a inovação criada a partir de partes do cacau que seriam descartadas Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um mel com sabor de chocolate a partir de partes do cacau que normalmente seriam descartadas. A técnica utiliza mel de abelhas sem ferrão como solvente para extrair compostos bioativos presentes nas cascas das amêndoas. Com isso, um resíduo gerado pela produção de chocolate pode ser reaproveitado na criação de um novo produto. Por Flipar

Reprodução