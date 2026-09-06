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Mel com sabor de chocolate: conheça a inovação criada a partir de partes do cacau que seriam descartadas

Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um mel com sabor de chocolate a partir de partes do cacau que normalmente seriam descartadas. A técnica utiliza mel de abelhas sem ferrão como solvente para extrair compostos bioativos presentes nas cascas das amêndoas. Com isso, um resíduo gerado pela produção de chocolate pode ser reaproveitado na criação de um novo produto.

Por Flipar
Reprodução

O mel com sabor de chocolate dá uma nova finalidade a partes do cacau que normalmente seriam descartadas, contribuindo para reduzir o desperdício na cadeia produtiva. Além do uso na indústria alimentícia, o produto também apresenta potencial para aplicações no setor de cosméticos. A técnica transforma resíduos agrícolas em matéria-prima de maior valor agregado.

Divulgação

Os testes foram realizados com mel de cinco espécies brasileiras de abelhas sem ferrão. Entre elas estão borá, jataí, mandaçaia, mandaguari e moça-branca. Todas são fundamentais para o equilíbrio ambiental e para a polinização. Nos estudos iniciais, o mel da mandaguari apresentou os melhores resultados. Ainda assim, outras espécies também podem ser utilizadas no processo.

João Caldas - Flickr

O estudo sobre o mel com sabor de chocolate foi publicado na revista científica ACS Sustainable Chemistry & Engineering. E, por falar em mel, a Embrapa Meio Ambiente desenvolveu um protocolo para identificar e autenticar o produto feito por abelhas sem ferrão nativas do Brasil. A iniciativa busca comprovar a origem e a qualidade do mel, além de permitir sua rastreabilidade.

Divulgação/Embrapa Meio Ambiente

As abelhas sem ferrão são nativas do Brasil e sua criação é conhecida como meliponicultura. Elas já estavam presentes no território brasileiro muito antes da introdução da Apis mellifera, espécie trazida de outras regiões do mundo. Fundamentais para a polinização e o equilíbrio dos ecossistemas, as abelhas são alvo de iniciativas de conservação diante das ameaças às suas populações.

Imagem de Federico Maderno por Pixabay

As abelhas, por meio da polinização de inúmeros alimentos, como frutas, legumes e grãos, garantem a segurança alimentar de toda a humanidade. E favorecem a economia.

Imagem de Nowaja por Pixabay

A polinização ocorre quando grãos de pólen são transferidos das estruturas masculinas para as estruturas femininas das flores, permitindo a reprodução de muitas plantas. As abelhas estão entre os principais agentes desse processo: ao buscar néctar e pólen para se alimentar, transportam os grãos entre as flores e contribuem para a formação de frutos e sementes.

Imagem de PollyDot por Pixabay

A abelha Apis mellifera encontrada no Brasil é predominantemente africanizada, resultado do cruzamento entre linhagens africanas e europeias introduzidas no país. Conhecidas pelo comportamento defensivo mais intenso, essas abelhas são bem adaptadas ao clima tropical, apresentam elevada produtividade e demonstram resistência a algumas doenças e parasitas.

Paulo Costa - Flickr

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