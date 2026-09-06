Muito além das frutas de sempre: conheça variedades diferentes que chegaram ao Brasil e conquistaram espaço por aqui

Lichia – Originária do sul da China, hoje também é cultivada no Brasil e em outros países de clima tropical e subtropical. Tem casca rugosa avermelhada e polpa translúcida, suculenta e doce. No interior, possui uma única semente escura, que não é comestível.
Pitaya – Originária das Américas, especialmente do México e da América Central, é fruto de diferentes espécies de cactos e também é cultivada no Brasil. Tem casca vistosa, geralmente rosa ou amarela, e polpa branca ou avermelhada, de sabor suave e levemente adocicado, com pequenas sementes pretas comestíveis.
Cherimoia – Originária da região dos Andes, na América do Sul, é cultivada em áreas de clima subtropical de diversos países. Tem casca verde e polpa branca, cremosa e muito doce, com sabor que lembra uma combinação de frutas tropicais. Suas sementes escuras não são comestíveis.
Granadilha – Originária da região dos Andes, na América do Sul, é uma parente do maracujá e também pode ser encontrada no Brasil. Tem casca alaranjada e polpa gelatinosa, aromática e adocicada, repleta de pequenas sementes comestíveis. Pode ser consumida ao natural ou usada em sucos e sobremesas.
Physalis – Originária das Américas, é cultivada em diversos países e também no Brasil. Pequena e alaranjada, chama atenção pela delicada película semelhante a uma folha que envolve o fruto. Tem sabor agridoce e pode ser consumida ao natural ou usada em doces, geleias e sobremesas.
Rambutão – Originário do Sudeste Asiático, é cultivado em regiões tropicais e também no Brasil. Chama atenção pela casca avermelhada coberta por estruturas semelhantes a pelos, que dão origem ao seu nome. Por dentro, tem polpa clara, suculenta e adocicada, que envolve uma única semente.
Romã – Originária de uma região que abrange partes da Ásia Ocidental e Central, é cultivada há milhares de anos e também se adaptou ao Brasil. Sob a casca resistente, guarda numerosas sementes envolvidas por uma polpa suculenta, de sabor doce e levemente ácido. É consumida ao natural e usada em sucos, doces e outras receitas.
Tamarillo – Originário da região dos Andes, na América do Sul, também é conhecido como tomate-de-árvore e pode ser cultivado no Brasil. Tem formato oval, casca geralmente vermelha ou alaranjada e polpa suculenta, com pequenas sementes. Seu sabor agridoce permite o uso ao natural, em sucos, molhos e geleias.
Longan – Originário do sul da China e de outras regiões da Ásia, pertence à mesma família da lichia e também pode ser cultivado no Brasil. Pequeno e arredondado, tem casca fina amarronzada e polpa clara, suculenta e doce. No centro, possui uma semente escura e brilhante que não é consumida.
Mangostão – Originário do Sudeste Asiático, é uma fruta tropical também cultivada em algumas regiões do Brasil. Tem casca grossa de cor roxo-escura e, no interior, gomos de polpa branca, macia e suculenta. Seu sabor é doce e levemente ácido, frequentemente descrito como delicado e refrescante.
Limão-caviar – Originário das florestas subtropicais da Austrália, ganhou fama na alta gastronomia e também é cultivado no Brasil. Alongado e pequeno, guarda no interior minúsculas esferas de polpa que lembram caviar e estouram na boca. Tem sabor cítrico intenso e costuma alcançar preços elevados.