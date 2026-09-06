Galeria Muito além das frutas de sempre: conheça variedades diferentes que chegaram ao Brasil e conquistaram espaço por aqui Além das variedades mais presentes no dia a dia, o Brasil também cultiva e comercializa frutas originárias de outras partes do mundo. Algumas chegaram ao país há muito tempo e hoje podem ser consumidas in natura ou usadas em doces, sobremesas e outras receitas. E, ao contrário do sofisticado limão-caviar, muitas delas podem ser encontradas por preços bem mais acessíveis. Por Flipar

Agnieszka Kwiecie?, Nova wikimedia commons