Galeria Falésias de Étretat: arcos monumentais e paisagens que inspiraram grandes artistas Na costa da Normandia, as Falésias de Étretat estão entre as paisagens mais famosas da França. Formadas por calcário branco, foram esculpidas durante milênios pelo vento e pelas ondas do Canal da Mancha. Suas formações integram a Côte d’Albâtre e revelam a história geológica da região. Por Flipar

Olivier Dugornay wikimedia commons