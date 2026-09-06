Estilo de Vida Sumiu sem dizer nada? Entenda os impactos psicológicos do ghosting Ghosting é o nome dado ao comportamento de interromper repentinamente o contato com alguém, sem oferecer qualquer explicação. A pessoa deixa de responder mensagens, ligações e outras tentativas de comunicação, apesar de até então manter uma relação ou interação. Por Flipar

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