Sumiu sem dizer nada? Entenda os impactos psicológicos do ghosting

O desaparecimento inesperado pode provocar uma forte sensação de rejeição. Além da perda do contato, existe a ausência de uma explicação, deixando perguntas sem resposta e dificultando o chamado encerramento emocional daquela experiência.
Pesquisas em neurociência indicam que a rejeição social pode ativar algumas regiões cerebrais também envolvidas no processamento da dor física. Isso ajuda a compreender por que experiências de exclusão ou abandono podem produzir um sofrimento percebido como muito intenso.
Sem saber por que o outro desapareceu, algumas pessoas passam a reconstruir mentalmente encontros e conversas em busca de uma resposta. Esse processo, chamado de ruminação, pode prolongar o desconforto e dificultar que a pessoa deixe a experiência para trás.
O ghosting pode levar quem o sofreu a questionar o próprio comportamento, aparência ou valor pessoal. O impacto não é igual para todos, mas pessoas mais sensíveis à rejeição ou com autoestima mais baixa podem experimentar consequências emocionais mais intensas.
Uma experiência emocionalmente estressante pode repercutir fisicamente. Alterações no sono, tensão muscular, mudanças no apetite e dificuldade de concentração estão entre manifestações que podem acompanhar períodos de ansiedade e estresse — embora não sejam exclusivas do ghosting.
Nem sempre o desaparecimento ocorre com a intenção deliberada de machucar. Evitar conversas desconfortáveis, medo de confronto, dificuldade para comunicar sentimentos ou simplesmente falta de interesse podem estar por trás do comportamento. Isso, porém, não elimina seu possível impacto no outro.
Buscar repetidamente uma explicação que talvez nunca venha pode aumentar o sofrimento. Reconhecer o fim do contato, recorrer ao apoio de pessoas próximas e preservar a própria rotina podem ajudar. Se a angústia persistir ou interferir no cotidiano, apoio psicológico profissional pode ser indicado.