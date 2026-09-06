Galeria Muito além de colar: a história e os usos surpreendentes das fitas adesivas As fitas adesivas são usadas em tarefas domésticas, embalagens, obras, indústrias e procedimentos médicos. Um dos primeiros modelos surgiu em 1845, quando o cirurgião Horace Day aplicou adesivo de borracha natural sobre tiras de tecido. Em 1925, Richard Drew criou uma fita para facilitar a pintura de automóveis, impulsionando o desenvolvimento das versões modernas. Por Flipar

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