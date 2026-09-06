Entretenimento Espelhos que marcaram a literatura e o cinema: entre mistérios, magia e simbolismo Na literatura e no cinema, os espelhos nem sempre aparecem apenas como objetos comuns. Cercados de simbolismo, podem revelar identidades ocultas, abrir passagens para outros mundos ou anunciar a presença de forças sobrenaturais. Por Flipar

Montagem sobre imagens Piuxabay e Freepik